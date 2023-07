Bundesverfassungsgericht stoppt Heizungsgesetz

Keine 48 Stunden vor dem endgültigen Parlamentsbeschluss hat das Bundesverfassungsgericht die Verabschiedung des umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag aufgrund der zeitlichen Abläufe vorerst gestoppt. Die Karlsruher Behörde gab dem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann statt, der seine Rechte wegen des zeitlichen Prozederes verletzt sah.

.

Das höchste deutsche Gericht hat die geplante Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gestoppt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt. Er hatte eine Verletzung seiner Mitwirkungsrechte am Gesetzgebungsverfahren geltend gemacht und gefordert, dass der Gesetzentwurf den Abgeordneten mindestens 14 Tage vorher zu gegangen sein muss. Erst dann dürfe die zweite und dritte Lesung stattfinden. Der BVG gab dem Antrag statt, wodurch die für Freitag geplante Verabschiedung vom Tisch ist. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kündigte inzwischen an, über das weitere Vorgehen für die zweite und dritte Lesung mit den Ampel-Kollegen zu beraten, aber den Entwurf anscheinend nicht noch im Rahmen einer Bundestag-Sondersitzung vor der Sommerpause durchprügeln zu wollen. Schwenkt die Ampelkoalition in diesem Punkt nicht um, ist der Beschluss auf die Zeit ab September vertagt.



Die Immobilienwirtschaft begrüßt die gerichtliche Entscheidung. „Das ist eine richtige Entscheidung und zeigt, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Wir haben seit Wochen kritisiert, ein Gesetz mit dieser Tragweite in die Tiefe der Gesellschaft auf diese überhastete Art durchzudrücken. Ein derart kompliziertes Gesetz in einem derart chaotischen Verfahren durch das Parlament zwingen zu wollen, ist keine gute Regierungsarbeit. Ich hoffe, es wird jetzt ein geregeltes Verfahren“, erklärte BFW-Präsident Dirk Salewski in Berlin.



„Klimaschutz ist uns allen wichtig. Den Experten und Praktikern wirklich zuzuhören und sie einzubinden, wäre sicherlich angemessen und zielführender, als überrumpelnd Fakten schaffen zu wollen. Den Bundestagsabgeordneten muss jetzt ausreichend Zeit gegeben werden, das GEG auf Herz und Nieren zu prüfen. Schließlich hat dieses Gesetz erhebliche Konsequenzen für Eigentümer, Vermieter und Mieter in Deutschland für die kommenden Jahrzehnte. Das Verfahren so zu verkürzen, war kein guter Stil und eine Missachtung des Parlaments. Epochale Veränderungen für eine Industrienation im Hauruck-Verfahren zeigen am Ende nicht die Sorgfalt, die es bräuchte“, so der BFW-Präsident.