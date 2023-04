Bundesverdienstkreuz für Ekkehard Streletzki

Ekkehard Streletzki

Gründer des Estrel Berlin erhält höchste Auszeichnung des Bundes für sein soziales Engagement.

Der Gründer des Estrel Hotel und Convention Center in Berlin Neukölln, Ekkehard Streletzki, ist am 17. April 2023 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für sein ungebrochenes soziales Engagement im Bezirk Neukölln ausgezeichnet worden.



„Die Menschen, die Umwelt und die soziale Verpflichtung der Gesellschaft für die Schwachen sind für mich die stärkste Triebfeder“, so Ekkehard Streletzki.



Über 20 Jahre lang hat Ekkehard Streletzki sein Haus Frank Zander für dessen Weihnachtsessen für die Obdachlosen der Stadt zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus unterstützt der Unternehmer Benefizveranstaltungen, wie die Gala „Kinder in Gefahr“ oder die Sterbebegleitung „Ricam Hospiz“. Hinzu kommen eine Vielzahl an Hilfsprojekten für Geflüchtete. Dazu gehören Jobbörsen und zahlreiche Spendenveranstaltungen.



Im Jahr 1994 eröffnete Streletzki im Berliner Bezirk Neukölln Europas größten Convention-, Entertainment- & Hotel-Komplex. Den Erfolg seines Hauses hat er dabei stets für weitere Investitionen, Arbeitsplätze und insbesondere zur Unterstützung derjenigen genutzt, die auf Hilfe angewiesen sind.