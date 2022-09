Der Bundesverband Micro-Living e.V. freut sich über einen kontinuierlichen Mitgliederzuwachs. Zuletzt haben sich die Samsung Electronics GmbH sowie die Fachanwaltskanzlei GSK Stockmann dem Branchenverband angeschlossen. Dieser will sich, so Vorstandsvorsitzender Michael Vogt, weiterhin für stabile Rahmenbedingungen einsetzen, sodass perspektivisch mehr studentisches Wohnen und Serviced Appartements in Deutschland entstehen können.

