Bundesverband für Studentisches Wohnen wählt neuen Vorstand

Der Bundesverband für Studentisches Wohnen e.V. (BfSW) hat auf seiner Mitgliederversammlung den Vorstand für die nächsten drei Jahre neu gewählt. Einstimmig wiedergewählt wurde Lutz Dammaschk, Geschäftsführer Vegis Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH. Dammaschk übernimmt zugleich kommissarisch die Aufgaben des Vorsitzenden von Rainer Nonnengässer, bisher Managing Director MPC Micro Living Development, der kurzfristig nach der Mitgliederversammlung aufgrund eines Unternehmenswechsels das Amt niederlegen musste und jetzt an der Spitze von International Campus steht [wir berichteten].

.

Den Vorstand komplettieren Christian Wetzel, Aquisition Director bei Global Student Accommodation Germany, und Jan-D. Müller-Seidler, Geschäftsführer der IHT Planungsgesellschaft, die bereits 10.000 Mikroapartments realisieren konnte. Felix Bauer, Chief and Executive Officer von Deutsche Real Estate Funds, scheidet aus dem Vorstand aus.



„Wir haben dieses Mal bei der Vorstandswahl bewusst ein vierköpfiges Team aufgestellt, um im Falle eines Ausscheidens eines der Mitglieder weiterhin voll handlungsfähig zu sein. Wir danken Rainer Nonnengässer für seine Arbeit in den letzten Jahren. Er hat mit seinen Impulsen maßgeblich dazu beigetragen, den BfSW als Branchenverband aufzubauen", so Lutz Dammaschk.