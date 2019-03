BfSW: Christian Wetzel löst Rainer Nonnengässer ab

Christian Wetzel

Der Bundesverband für Studentisches Wohnen e.V. (BfSW) hat einen neuen Vorsitzenden. Christian Wetzel übernimmt die Position nach der Amtsniederlegung von Rainer Nonnengässer, der im Januar zur International Campus Group wechselte [wir berichteten]. Wetzel ist Aquisition Director bei Global Student Accommodation Germany. Er gehört dem Vorstand des BfSW seit der letzten Mitgliederversammlung im Jahr 2018 an [wir berichteten].

.

„Die Stärkung unserer Mitgliederbasis genießt oberste Priorität. Die Assetklasse Studentisches Wohnen und Micro-Living ist stark im Aufwind und ein Ende nicht in Sicht. Alle Marktteilnehmer sind mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Umso wichtiger ist eine gute Vernetzung und eine starke Vertretung, die den Akteuren dieser Assetklasse eine Stimme gibt“, so Christian Wetzel.



Dem Vorstand des Bundesverbandes für Studentisches Wohnen gehören weiterhin Jan-D. Müller-Seidler, Geschäftsführer IHT Planungsgesellschaft, und Lutz Dammaschk, Geschäftsführer VEGIS Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH, an. Dammaschk, der zuletzt vorübergehend den Vorstandsvorsitz kommissarisch übernommen hatte, bleibt unverändert Schatzmeister des Verbandes.