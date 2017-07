Bundestag beschliesst subventionierten Mieterstrom

Nach einem Beschluss des Bundestages dürfen Vermieter ihre Mieter in Zukunft mit hauseigenem Strom versorgen. Für diesen Mieterstrom stehen auch staatliche Zuschüsse zur Verfügung. Damit beseitigte der Bundestag die einseitige Privilegierung von Eigenheimeigentümern, die schon bisher ihren durch hauseigene Solaranlagen produzierten Ökostrom gefördert nutzen konnten. Vermietern und Mietern blieben diese Vorteile bisher verwehrt.

.

Für den auf seiner eigenen Anlage in das Hausnetz eingespeisten Strom darf der Vermieter seinen Mietern zukünftig einen Preis berechnen, der mindestens 10 Prozent unter dem örtlich gültigen Tarif des Grundversorgers liegen muss. Nach Schätzungen von Ökostromexperten ist damit zu rechnen, dass dadurch die jährlichen Einsparungen je nach Größe des Mieterhaushaltes zwischen 30 und 50 Euro betragen werden. Die Mieter sind jedoch nicht dazu verpflichtet, das Solarstromangebot des Vermieters anzunehmen.



Überschüssigen Strom darf der Vermieter in das öffentliche Stromnetz einspeisen. Dafür erhält er als Stromlieferant vom Staat über bis zu 20 Jahren garantiert einen Zuschuss in Höhe von bis zu 3,8 Cent pro eingespeister Kilowattstunde. Darüber hinaus erhalten die Eigentümer von Mietshäusern staatliche Förderung für die Investitionen zum Bau von Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Mieterstrom.



Aus Sicht der Wohnungswirtschaft ist der Beschluss ein voller Erfolg. „Mieterstromprojekte sind ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Energiewende im Wohngebäudebereich“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Besonders positiv wertet die Wohnungswirtschaft, dass nun auch gebäudeübergreifende Projekte ermöglicht werden. Aber auf der Basis des neuen Gesetzes sollten weitere Schritte folgen, da mit den neuen Regelungen immer noch keine echten Quartierskonzepte unterstützt werden. Hier muss noch stärker das gesamte Wohnquartier in den Fokus rücken und nicht nur Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft.



Vorangetrieben wurde das neue Gesetz insbesondere vom Umwelt- und Bauausschuss des Deutschen Bundestages und durch ein Fachgespräch im Februar unter der Schirmherrschaft der Abgeordneten Klaus Mindrup (SPD) und Josef Göppel (CSU).