Bundestag beschließt Gebäudeenergiegesetz

Der Bundestag hat gestern das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude entstanden ist, nach langwierigen Verhandlungen beschlossen. Für die Wohnungswirtschaft viel Grund für Lob, denn in dem Gesetz wurden zahlreiche Forderungen der Wohnungswirtschaft umgesetzt. Von hoher Bedeutung für die Branche ist vor allem die vorgesehene Innovationsklausel mit einem Quartiersansatz. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass der kostengünstigste Weg zwischen Gebäudeeffizienz und Einbindung erneuerbarer Energien gesucht werden kann. Wichtige Punkte im Gesetz sind außerdem, dass lokale Photovoltaikanlagen gestärkt und Biogas aus dem Netz bei Nutzung in Kraft-Wärme-Kopplung oder Brennwerttechnik anrechenbar werden soll.

.

„Das Gebäudeenergiegesetz ist wegweisend für das energieeffiziente und klimaschützende Bauen und Sanieren. Es enthält wichtige Ansätze für eine urbane Energiewende und ist ein erster Meilenstein auf dem Weg zu sinnvollen Klimaschutz-Maßnahmen im Gebäudebereich“, erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko „Die Wohnungswirtschaft steht in den nächsten Jahren vor vielfältigen Aufgaben: Neubau, energetische Modernisierung und Treibhausgasminderung, altersgerechter Umbau, Instandsetzung und eine Sanierungswelle speziell in den neuen Bundesländern. Hinzu kommen die Herausforderungen der Quartiersentwicklung und des Stadtumbaus sowie die Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung“, betonte der GdW-Chef. „All diese Aufgaben gilt es zu bewältigen, ohne die Mieter oder die Wohnungsunternehmen zu überfordern.“



Um schnellere Fortschritte in Richtung der Klimaziele zu erzielen, müssen laut des GdW daher außerhalb des GEG weitere Bremsen gelöst werden: Dezentrale Photovoltaik-Anlagen und Mieterstrom müssen für Wohnungsunternehmen in der Praxis endlich gut anwendbar gemacht werden. Dazu muss endlich die steuerliche Infizierung der Wohnungsvermietung beendet werden, die Wohnungsunternehmen immer noch benachteiligt, wenn sie im Sinne des Klimaschutzes stromerzeugende Anlagen wie Photovoltaik oder Blockheizkraftwerke einsetzen möchten. Gleichzeitig muss die große Finanzierungslücke zur Erreichung der Klimaziele von 6 bis 14 Mrd. Euro pro Jahr für die vermieteten Wohnungen durch staatliche Zuschüsse geschlossen werden. Und generell müssen in den nächsten Jahren die Indikatoren auf die Vermeidung von Treibhausgasemissionen umgestellt werden, auch für die Förderung.



Im Gegensatz zum Spitzenverband bezeichnet die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) das Gesetz als nicht weitreichend genug. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), kritisiert dabei insbesondere den fehlenden Fortschritt für den Klimaschutz im Gebäudesektor. „Im Gebäudeenergiegesetz wird nach jahrelanger Diskussion nun eine große Chance für mehr Klimaschutz verpasst. Das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands 2050 wird damit deutlich schwieriger zu erreichen sein. Im Neubaubereich wird der KfW-Effizienzhaus-Standard von 75 festgeschrieben, anstatt jetzt den ambitionierteren KfW-55-Standard als neue Grundlage zu verankern.“



Ähnlich sieht es auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die das Gesetz bereits bei Erlass als überholt ansieht, da die bereits heute geltenden und wesentlich zu niedrig angesetzten Effizienzstandards einfach eingefroren werden. Um die Klimaziele zu erreichen, fordert die DUH stattdessen für den Neubau mindestens KfW-Effizienzhaus-40-Standard und für den Bestand KfW-Effizienzhaus-55-Standard. Die angesetzte Überprüfung der Standards für 2023 kommt deutlich zu spät. Laut Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH, ist das GEG ein klimapolitischer Sanierungsfall. Sinn und Zweck bleiben ihrer Meinung nach unklar, da es keine Anhebung des Effizienzniveaus vorsieht.