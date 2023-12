Bundesregierung stoppt Aufbauprogramm WÃ¤rmepumpe

Aufgrund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht vom 15. November 2023 zum zweiten Nachtragshaushalt 2021 hat das Bundesfinanzministerium eine sofortige Haushaltssperre verf√ľgt. Es d√ľrfen keine neuen finanziellen Zusagen get√§tigt werden, die mit Zahlungen f√ľr die Jahre ab 2024 verbunden sind.

.

Von dieser Ma√ünahme sind mehrere laufende F√∂rderprogramme betroffen. Dazu z√§hlen auch die Bundesf√∂rderung f√ľr die Energieberatung privater Haushalte und das Aufbauprogramm W√§rmepumpe (BAW). Letztere soll Handwerksbetriebe dabei unterst√ľtzen, ihr technisches Personal dazu zu bef√§higen, mit der Technologie W√§rmpumpe umzugehen.



‚ÄěDie meisten Heizungen, die ab 2024 neu eingebaut werden, werden W√§rmepumpen sein. Davon ist aktuell auszugehen, auch wenn das GEG grunds√§tzlich auch andere Technologien wie die Fernw√§rme zul√§sst, um das sogenannte 65 Prozent-Erneuerbare-Energien-Ziel zu erreichen. Ob sich die Umstellung auf die W√§rmepumpe technisch so einfach vollziehen l√§sst, ist sehr fraglich. Denn diejenigen Fachkr√§fte, die sich mit Heizungssystemen auskennen, sind in der auf √Ėl- oder Gasheizungen geschult. Das haben sie gelernt und lehren sie dem Nachwuchs. Die W√§rmepumpe ist aber eine v√∂llig andere Technologie, die bisher in den Ausbildungsbetrieben kaum vorgekommen ist. Statt eine dringend notwendige Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive zu starten, werden nun die Mittel f√ľr das BAW gestrichen. Das ist unfassbar. Ohne die entsprechenden Fachkr√§fte l√§sst sich das Geb√§udeenergiegesetz nicht umsetzen. In einem Werbevideo zu dem F√∂rderprogramm sagt die Bundesregierung zurecht: ‚ÄěMit jeder Qualifizierung kommt Deutschland der W√§rme- und Energiewende ein St√ľck n√§her.‚Äú Mit der Streichung der F√∂rderprogramme entfernt sich die Bundesregierung wieder von der W√§rme- und Energiewende, auch wenn sie mit dem lang umstrittenen Geb√§udeenergiegesetz etwas anderes verfolgt. Dass nun auch die F√∂rderung privater Haushalte bei der Energieberatung gestrichen werden soll, ist ein Skandal. So geht das nicht. Die Bundesregierung spart am falschen Ende", √§rgert sich der Pr√§sident des Immobilienverband Deutschland IVD, Dirk Wohltorf.