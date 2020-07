Bundesligist Eintracht Frankfurt mietet Frankfurter Fußballstadion

Der Fußballbundesligist Eintracht Frankfurt hat am vergangenen Montag einen langfristigen Mietvertrag mit der stadteigenen Sport Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH (SSF) für das Frankfurter Fußballstadion, das seit dem 1. Juli aufgrund des Sponsorenwechsels nicht mehr Commerzbank Arena, sondern Deutsche Bank Park heißt, abgeschlossen.

Der zum 1. Juli 2020 abgeschlossene Mietvertrag mit dem Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt ist auf eine Laufzeit von 15 Jahren angelegt. Dem Vertragswerk haben sowohl der Aufsichtsrat der SSF als auch der Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG einstimmig zugestimmt. Das Stadion soll bis zum Beginn der Saison 2023/24 auf eine Gesamtkapazität von rund 60.000 Plätzen ausgebaut werden.



„In wirklich intensiven Gesprächen ist es gelungen, ein gutes Fundament für die künftige Zusammenarbeit der städtischen Sportpark Stadion GmbH mit Eintracht Frankfurt zu schaffen. Gerade der vertrauensvolle Umgang in den – natürlich auch durch die Krise geprägten – vergangenen Monaten lässt uns positiv in die Zukunft blicken und gibt uns Planungssicherheit für die nächsten 15 Jahre“, sagt Stadtrat Markus Frank, der als Aufsichtsratsvorsitzender die Verhandlungen maßgeblich geführt hat. Er dankt auch Stadtrat Claus Möbius und dem Stadtverordneten Jan Klingelhöfer, durch deren verlässliches Mitwirken in der städtischen Verhandlungskommission, dieses Ergebnis erreicht werden konnte.



Die Arena wird künftig den Namen „Deutsche Bank Park“ tragen und durch die Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, eine Tochtergesellschaft der Eintracht Frankfurt Fußball AG genutzt werden. Die SSF wurde im Zuge der Verhandlungen von einem FPS-Team vertreten. Der Mietvertrag ist das Ergebnis einer vor drei Jahren in Kooperation mit der SSF begonnenen Neukonzeptionierung des künftigen Betriebs- und Besitzkonzeptes der Arena.



„Das Stadion der Stadt Frankfurt ist für viele Frankfurterinnen und Frankfurter wie ein zweites Wohnzimmer und ein Ort großer Emotionen. Mit der Vertragsunterzeichnung fällt der Startschuss für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Zukunft. Fußballfans, aber auch Konzertbesucherinnen und -besucher werden hier hoffentlich sehr bald schon wieder gemeinsam jubeln und feiern können", so Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker.



Commerzbank Arena ist Geschichte

Nach 15 Jahren ist die Commerzbank Arena Geschichte. Seit dem 1. Juli heißt der neue Sponsor Deutsche Bank, wodurch das Fußballstadion des Bundesligisten in den nächsten zwei bis drei Wochen sichtbar in „Deutsche Bank Park“ umbenannt wird. Der Vertrag hat eine Gültigkeit bis mindestens zum 30. Juni 2027 plus Verlängerungsoption. Laut Informationen soll die Deutsche Bank rund 38 Millionen Euro in das Sponsoring stecken. Die Vereinbarungen beinhalten auch, die Trainingsplätze und den sich im Bau befindlichen Proficampus der Eintracht mit Geschäftsstelle zum Teil des „Deutsche Bank Parks“ zu machen.