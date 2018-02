Bundeskartellamt gibt grünes Licht für Vonovia-Buwog-Übernahme

Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde hat die Freigabe für den geplanten Zusammenschluss der Vonovia SE und der Buwog AG am 5. Februar 2018 erteilt. Das deutsche Bundeskartellamt hatte den Zusammenschluss bereits am 25. Januar 2018 genehmigt. Die Zustimmung beider Wettbewerbsbehörden ist Voraussetzung für den Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen der Buwog. Unter den Bedingungen der Angebotsunterlage bietet Vonovia den Buwog-Aktionären eine Barzahlung in Höhe von 29,05 Euro je Buwog-Aktie [Vonovia startet Milliardenübernahme].

