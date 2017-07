Bundeskanzlerin Merkel eröffnet Tower Riem als neues Brainlab-Headquarter

Am Dienstag, dem 11. Juli 2017 eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel, das von Wöhr + Bauer als alleiniger Bauherr für Brainlab konzipierte und realisierte Headquarter Tower Riem. Mit dem attraktiven Standort direkt an der Messe Riem, einem passgenauen Konzept und einer herausragenden Architektur überzeugte Wöhr + Bauer das Medizintechnologie-Unternehmen Brainlab, den Firmensitz von Feldkirchen nach München Riem zu verlegen. Wöhr + Bauer hatte das Areal rund um den denkmalgeschützten Flughafen-Tower als optimalen Headquarter-Standort entdeckt und durch einen Ankauf von der Stadt München frühzeitig für Brainlab gesichert.

Das mit Brainlab gemeinsam entwickelte Konzept vereint die Funktionalitäten eines Headquarters mit den Anforderungen eines Produktions-Standortes. Wöhr + Bauer schuf das Headquarter nach den Vorstellungen von Brainlab, sodass in einem Teil des Gebäudes Hightech-Geräte für den Weltmarkt gefertigt werden können, während andere Bereiche unter anderem der Entwicklung, Verwaltung und der Präsentation dienen. Dies äußert sich zum Beispiel durch ein multifunktionales Foyer, das auch für hochkarätige Veranstaltungen genutzt werden kann sowie durch Hightech-Showrooms im denkmalgeschützten Flughafen-Tower, die ein spannendes Ambiente für hochmoderne Medizintechnik bieten.



Die herausragende Qualität des Objekts Tower Riem wurde bereits in einer frühen Projektphase von den Märkten bestätigt: Der renommierte Münchner Investor WealthCap hat sich das Objekt bereits während der Bauarbeiten für einen seiner Fonds gesichert.



Bereits vor der offiziellen Eröffnung konnte Wöhr + Bauer die besondere ökologische Qualität der Immobilie unter Beweis stellen. Die nachhaltige Bauweise wurde im April 2017 nach internationalem Standard mit LEED-Gold Zertifizierung ausgezeichnet.



Die außergewöhnliche räumliche Situation des vormals städtischen Areals an der Olof-Palme-Straße erforderte eine intensive Auseinandersetzung mit der architektonischen Gestaltung der Immobilie. Das Grundstück mit dem ehemaligen Flughafen-Tower gilt als Eingangstor zum Quartier Messestadt. Die geschwungene, moderne Fassade der Architekten kadawittfeld tritt in einen spannenden Dialog mit dem historischen Tower und exponiert das Baudenkmal dadurch räumlich. Zugleich entsteht durch den eleganten Schwung des Glasscreens in Richtung Messesee ein Vorplatz mit wertvoller Aufenthaltsqualität. Als Reminiszenz an die besondere Historie dieses Ortes, finden sich Gestaltungselemente eines Flughafen-Vorfeldes wieder.



Auch aus Sicht von Politik und Verwaltung ist das Projekt ein Glücksfall: „Mit der gelungene Sanierung des ehemaligen Flughafen-Towers kehrt endlich wieder Leben an diesen historischen Ort zurück“, erklärt Oberbürgermeister Dieter Reiter, der bereits bei der Grundsteinlegung im Juni 2015 die besondere Bedeutung des Projekts für den Stadtteil hervorgehoben hatte: „Der Willy-Brandt-Platz mit den Riem Arcaden ist das Herzstück der Messestadt Riem. Doch ein ganz wesentlicher Teil hat bislang gefehlt. Die Zeit des Wartens hat sich gelohnt. Mit dem Engagement der Wöhr + Bauer GmbH und der Ansiedlung der Brainlab AG erfährt die Messestadt Riem eine weitere Aufwertung an einer städtebaulich exponierten Lage."



Seit der Verlegung des Flughafens 1992 stand das Areal weitgehend leer. Drei städtische Ausschreibungen in den Jahren 1995, 2006 und 2009 waren gescheitert. Erst nachdem Wöhr + Bauer bei Brainlab das Interesse für diesen Standort geweckt hatte und das Kommunalreferat von der Ansiedlung überzeugen konnte, wurde im November 2013 ein entsprechender Optionsvertrag über das Grundstück abgeschlossen. Am 6. März 2014 unterzeichnete Stefan Vilsmeier, CEO und Gründer der Brainlab AG, den Mietvertrag für die jetzt fertiggstellte Immobilie.