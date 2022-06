Bundesbehörde zieht ins Tullnau Carree

In das im Jahr 2013 entwickelte und vollvermietete Tullnau Carree in Nürnberg ist zum 01. Februar 2022 eine Bundesbehörde auf einer Fläche von rd. 2.000 m² eingezogen. Der Einzug der Behörde ist eine nahtlose Nachvermietung für die Ampega Asset Management GmbH. Derzeit baut der Mieter die Flächen am Tullnaupark 15 in Eigenregie für seine Zwecke um.

