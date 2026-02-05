Bundesbehörde mietet 1.610 m² Bürofläche in Dresden

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) hat für eine Bundesbehörde rund 1.610 m² Bürofläche in der Budapester Straße 30 in Dresden angemietet. Die Fläche verteilt sich auf die 5., 6. und 7. Etage eines zentral gelegenen Bürogebäudes im Stadtteil Südvorstadt. Der Mietvertrag mit der Eigentümergesellschaft DIV Grundbesitzanlage Nr. 27 Dresden Feldschlößchen GmbH & Co. KG läuft zunächst bis zum 31. Januar 2031.

.

Das moderne Gebäude verfügt über eine Tiefgarage, eine Kantine und befindet sich in einem von Büro- und Verwaltungsnutzungen geprägten Umfeld. Vermittelt wurde die Vermietung von der Beate Protze Immobilien GmbH.