Bundesbauministerium fördert erstes Modellvorhaben „Variowohnen“

Flexibel, nachhaltig und bezahlbar: mit dem Förderprogramm für Modellvorhaben sogenannter Variowohnungen fördert das Bundesbauministerium (BMUB) neue Wege für bezahlbares Bauen für Studierende und Auszubilden-de in Deutschland. Baustaatssekretär Gunther Adler übergab heute dem Studierendenwerk Berlin den Zuwendungsbescheid für das Projekt „Neubau Wohnhaus für Studierende“ mit 50 Wohnplätzen in Berlin-Grunewald.

.

„Unser Förderprogramm Variowohnungen kann dazu beitragen, jungen Menschen ein ansprechendes und bezahlbares Zuhause zu geben. Mit dem Neubau wird die denkmalgeschützte Anlage behutsam verdichtet – ein Modellvorhaben, das auch in anderen bestehenden Quartieren für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen kann", so Baustaatssekretär Gunther Adler.



Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Wohnraum in deutschen Städten und Ballungsgebieten. Verschärft wird die Lage auf dem Wohnungsmarkt durch eine wachsende Zahl Studierender. Um der schon heute problematischen Situation in vielen Hochschulstädten zu begegnen, fördert das BMUB im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau bis Ende 2018 die Errichtung und Erforschung von innovativen Modellvorhaben zum nachhaltigen und bezahlbaren Bau von Wohnprojekten für Studierende und Auszubildende (Variowohnungen), die aufgrund ihrer Architektur und ihres Nutzungskonzepts zu einem späteren Zeitpunkt in altersgerechte Wohnungen umgewidmet werden können.



Das Projekt „Neubau Wohnhaus für Studierende“ in Berlin-Grunewald wurde ganzheitlich entsprechend seines Innovationsgrades beurteilt und in der Kategorie „sehr innovatives Modellvorhaben“ eingestuft. Bei späterer Nutzung sollen sich jeweils zwei Appartements mit einfachen Mitteln zu einer größeren Wohneinheit zusammenlegen lassen.



Mit Ablauf der Antragsfrist am 30. September 2016 folgten dem Förderaufruf des BMUB Antragsteller aus 12 Bundesländern. Das Berliner Projekt erhält als drittes Modellvorhaben den Zuwendungsbescheid. Das Bundesbauministerium plant die Förderung weiterer 27 Modellvorhaben und rechnet mit dem Abruf von bis zu 67,3 Mio. Euro an Fördermitteln aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung.