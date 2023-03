Bundesbauministerin Geywitz besucht Frankfurter Wohnbauprojekte

Bundesbauministerin Klara Geywitz hat am 13. März zusammen mit Planungsdezernent Mike Josef die nachverdichtete Platensiedlung und eine Musterwohnung besichtigt. Bei einem anschließenden Baustellenrundgang im Schönhof-Viertel konnte sich die Ministerin davon überzeugen, wie zukunftsweisendes Bauen und eine tragfähige Quartiers- und Wohnentwicklung in der Großstadt funktioniert.

