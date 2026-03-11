Kauf statt Umbau
Bundesbank-Zentrale zieht an neuen Standort
Die Bundesbank hat heute offiziell verkündet, dass sie ihre Zentrale in Bockenheim trotz laufender Sanierung aufgeben und eine Immobilie im Stadtgebiet erwerben wird. Vorausgegangen war eine umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die die Bundesbank mit externer Unterstützung durchgeführt hatte. Mit der Entscheidung sind die milliardenschweren Umbaupläne und eine Rückkehr in die historische Zentrale vom Tisch.
"Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat klar ergeben, dass der Kauf einer Immobilie deutlich kostengünstiger ist als eine Unterbringung der Bundesbankzentrale am bisherigen Standort in der Wilhelm-Epstein-Straße, erklärte Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Für den Kauf einer Immobilie wird ein Vergabeverfahren gestartet. Wichtige Kriterien im Vergabeverfahren werden die zentrale Lage, Preis, Qualität und Zeitplan sein, so Nagel.
Eine Markterkundung habe laut Nagel gezeigt, dass geeignete Immobilien als Neubau oder kernsanierte Bestandsimmobilie für eine Standortverlegung in Frankfurt verfügbar sind. Die Erkenntnisse aus der Markterkundung wurden ergebnisoffen in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit dem bisherigen Standort verglichen. Die gesamten Investitionskosten am Standort Wilhelm-Epstein-Straße hätten rund 1,6 Milliarden Euro betragen. Darin wären nicht nur die Sanierung des ehemaligen Hauptgebäudes, sondern alle nötigen Anpassungen der Liegenschaft für die Unterbringung der Zentrale enthalten gewesen.
Die so ermittelten Werte waren Grundlage der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Diese hat den Barwert der Investitionskosten sowie der bis zum Jahr 2067 hochgerechneten Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung verglichen. Auch bei diesem Vergleich schnitt die Unterbringung am alten Standort mit 2,9 Milliarden Euro am schlechtesten ab. Dabei hatte die Bundesbank die Planungen für den Standort Wilhelm-Epstein-Straße gegenüber denen für das ursprüngliche Projekt Campus schon sehr verschlankt.
Der Vorstand unter Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte das Projekt nach der Pandemie auf den Prüfstand gestellt und eine Wende zu einer wirtschaftlicheren Standortlösung eingeleitet. Aktuell arbeiten die Beschäftigten im Ausweichquartier im Frankfurter Büro Center an der Mainzer Landstraße sowie im Bürohochhaus „Trianon“, das aktuell umfassend repositioniert wird.
Kostengünstiger wird das aktuelle Vorhaben auch dadurch, dass die Bundesbank 2023 Regelungen zum Homeoffice ausgeweitet hat. Daher werden für die Beschäftigten der Zentrale nur noch gut 3.300 Büroarbeitsplätze benötigt. Ursprünglich waren rund 5.000 Plätze geplant.
Eine gute Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit unserer Beschäftigten, sagte Nagel. In Citylage befindet sich bereits die Bundesbank-Hauptverwaltung in Hessen. Hier könnten sich Synergien mit der neuen Immobilie ergeben. Eine Umfrage vor der Auswahl des aktuellen Übergangsquartiers hatte ergeben, dass für die meisten Beschäftigten eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln das wichtigste Kriterium war.
Die Stadt Frankfurt hat signalisiert, dass sie Teile des Standorts Wilhelm-Epstein-Straße, ein Grundstück für den Gemeinbedarf, per Direktveräußerung kaufen möchte. Dies wäre aufgrund der besonderen Gegebenheiten der Liegenschaft laut der Bundesbank rechtlich zulässig.
Für die Stadt Frankfurt bietet diese Entscheidung eine völlig neue Perspektive für den schon lange diskutierten Neubau einer Europäischen Schule in der Mainmetropole, für die die Stadt ein entsprechendes Grundstück zur Verfügung stellen muss. „Das Gelände in der Größe von rund zehn Hektar eignet sich hervorragend für diese Bildungsinstitution. Die Fläche ist als Gemeinbedarf ausgewiesen unter anderem für Schulen. Wir sind der Auffassung, das ist eine überzeugende Lösung“, erklärte Oberbürgermeister Mike Josef.
Gemeinbedarf bedeutet im deutschen Bauplanungsrecht eine Grundstücksfläche, die im Bauleitplan ausdrücklich für Einrichtungen vorgesehen ist, die der Allgemeinheit dienen. „Wir könnten also nach Abschluss eines Kaufvertrages unmittelbar mit der Umsetzung beginnen“, sagte Josef. „Es wäre die schnellst mögliche und beste Lösung aller untersuchten Alternativen.“
Der Oberbürgermeister wies daraufhin, dass die Bundesbank das Gelände per Direktvergabe an die Stadt veräußern kann. Dies ist auch seitens der Stadt beabsichtigt. „Die bisher lange diskutierte Fläche am Ratsweg ist vom Tisch. Die Dippemess‘ bleibt an ihrem Platz“, sagte der Oberbürgermeister. „Wir haben noch Arbeit vor uns und werden deshalb eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Planungsdezernent Marcus Gwechenberger und Bildungs- und Baudezernentin Sylvia Weber einsetzen.“
Ein Wertgutachten werde den Preis der zur Verfügung stehenden Fläche und Gebäude ermitteln. Laut ersten Markteinschätzungen dürfte der Preis für das Bundesbank-Gelände zwischen 130 und 180 Millionen Euro liegen. Auf jeden Fall werde aber das Gold weiterhin hier gelagert bleiben mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Ob die Bundesbank noch weitere Teilflächen braucht, werde im weiteren Verlauf geklärt, ebenso wie die städtebauliche Entwicklung der Restflächen. Durch den bereits beschlossenen Lückenschluss der U4 werde das Gebiet in absehbarer Zeit auch besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen.