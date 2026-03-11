Bundesbank-Zentrale zieht an neuen Standort

Die Bundesbank hat heute offiziell verkündet, dass sie ihre Zentrale in Bockenheim trotz laufender Sanierung aufgeben und eine Immobilie im Stadtgebiet erwerben wird. Vorausgegangen war eine umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die die Bundesbank mit externer Unterstützung durchgeführt hatte. Mit der Entscheidung sind die milliardenschweren Umbaupläne und eine Rückkehr in die historische Zentrale vom Tisch.

