Bundesbank mietet Skyper-Villa in Frankfurt

Skyper-Ensemble

© Ampega

Die Deutsche Bundesbank mietet die komplette Skyper-Villa mit ca. 6.140 m² im Bankenviertel Frankfurts an. Mit der Anmietung erweitert und festigt die Bundesbank ihre Präsenz im 54.000 m² umfassenden Skyper Ensemble, in dessen 40-stöckigen Turm sie derzeit Flächen von ca. 23.000 m² belegt.

Die Mietflächen in der sechsgeschossigen Villa werden nach gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank geplanten hochwertigen Büro-, Kommunikations- und Sicherheitsstandards umgebaut. Für die Ampega Asset Management GmbH stellt diese Vermietung einen ersten erfolgreichen Schritt in der Vermarktung und Neupositionierung des Skypers dar.



Eigentümerin der Immobilie in der Taunusanlage 1 ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Ampega Asset Management GmbH.