Bundesbank: Entwicklung der Immobilienmärkte noch nicht absehbar

Im Rahmen seines aktuellen Finanzstabilitätsbericht ging die Bundesbank auch dieses Mal wieder auf den Immobilienmarkt ein. Angesichts der Situation sei aktuell aber noch keine klare Aussage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie möglich.

.

Für den Wohnimmobilien-Markt waren bis dato kaum Auswirkungen sichtbar: Selbstgenutztes Wohneigentum verteuerte sich im zweiten Quartal bundesweit um knapp 7% gegenüber dem Vorjahr. Die Banken haben zuletzt – auf Jahresbasis gerechnet – rund 6% mehr Wohnungsbaukredite vergeben. Die Ausfallraten sind weitgehend konstant.



Am Gewerbeimmobilienmarkt könnten sich steigende Insolvenzen und eine geringere Nachfrage nach Büroflächen negativ auswirken. Zuletzt sind die Preise von Büroimmobilien weniger stark gestiegen als in den vergangenen Jahren und die von Einzelhandelsimmobilien sogar leicht zurückgegangen. Darüber hinaus fanden am Gewerbeimmobilienmarkt im zweiten Quartal deutlich weniger Transaktionen statt als im Vorquartal. Allerdings entwickeln sich die Transaktionsvolumina derzeit volatil.



Unterm Stricht geht die Bundesbank in ihrem Report davon aus, dass sich die Corona-Pandemie negativ auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt auswirken wird. Dies gilt vor allem für Segmente, die eng mit von der Pandemie stark betroffenen Unternehmensbranchen verbunden sind. Zudem habe die Vergangenheit gezeigt, dass Gewerbeimmobilienpreise insbesondere für Büroimmobilien, dem Verlauf des Konjunkturzyklus folgen. Außerdem könnte sich die Nachfrage nach Immobilien strukturell ändern, wenn beispielsweise Unternehmen Homeoffice-Regelungen dauerhaft ausweiten und der Onlinehandel weiter zunimmt. Es ist daher zu erwarten, dass die Corona-Pandemie die Preisentwicklung am Gewerbeimmobilienmarkt zumindest dämpfen wird.



Untermauert wird die These der Bundesbank durch die Aktienkurse der letzten Monate. So haben die Aktienkurse von Immobilienunternehmen, die vorwiegend Wohnimmobilien anbieten, im Zuge der breiten Stützungsmaßnahmen ihre Kursverluste inzwischen wieder aufgeholt. Die Kurse der Unternehmen, die im Gewerbeimmobiliensektor tätig sind, werden hingegen von den schlechteren und unsicheren Geschäftsaussichten belastet. Die Erwartungen der Marktteilnehmer scheinen somit in eine ähnliche Richtung zu weisen.



Ebenfalls ist unklar, wie stark ausfallgefährdet Gewerbeimmobilienkredite deutscher Banken an in- und ausländische Kunden sind, so die Bundesbank. Verwerfungen am Gewerbeimmobilienmarkt könnten sich jedoch auf weite Teile des Finanzsystems auswirken. Denn das Volumen der Kredite an Branchen, die gewerblich genutzte Immobilien vermieten oder bauen, hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Wachstumsrate dieses Kreditvolumens verringerte sich im Zuge der Corona-Pandemie. Gegenüber dem Vorjahresquartal sank sie im zweiten Quartal 2020 zwar von 10% auf 6,4%, war damit aber nach wie vor hoch. Sowohl gegenüber inländischen als auch ausländischen Kreditnehmern ist die Wachstumsrate niedriger als zuvor. Auf inländische Kreditnehmer entfielen im zweiten Quartal 2020 etwa 72% der Gewerbeimmobilienkredite.