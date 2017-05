Bundesbank belegt noch mehr Fläche im Trianon-Turm

Trianon

Die Deutsche Bundesbank hat einen neuen zehnjährigen Mietvertrag über 7.000 m² im Trianon-Turm unterschrieben. Gleichzeitig verlängerten die Banker nach Angaben von NorthStar Realty Europe den Vertrag für die bereits belegten 14.500 m² in dem 186 Meter hohen Turm in der Mainzer Landstraße 16 um weitere zwei Jahre. Die Währungshüter belegen damit bis 2027 insgesamt 21.500 m² über 16 Etagen.

Die Zentrale der Bundesbank an der Wilhelm-Epstein-Straße 14 muss derweil grundlegend saniert und außerdem ausgebaut werden. Definitiv noch nicht entschieden ist gar, ob nicht gänzlich neu gebaut wird. Viele der Beschäftigten dürften nun vorläufig ins Trianon umziehen, das eins der höchsten Bürogebäude Deutschlands ist und seit 2012 mit LEED Gold zertifiziert ist. Die vermietbare Fläche auf den 47 Etagen beträgt insgesamt 66.000 m².



„Seit der Übernahme haben wir viele Mittel in die Aufwertung und das Image dieses Wahrzeichens gesteckt. Das Trianon zählt zu den besten Bürogebäuden in Frankfurt und wir freuen uns, dass die Deutsche Bundesbank mehr Flächen nutzen möchte und ihre Bindung zu unserem Gebäude verlängert hat“, so Mahbod Nia, CEO von NRE, die das Gebäude im Sommer 2015 übernommen und im Anschluss viel in die Gebäudeaufwertung investiert haben [Closing für Frankfurter Trianon-Verkauf].



Während sich der beschworene Brexit-Effekt in vergangenen Jahr für Frankfurt vor allem als Wunschdenken entpuppte, sieht die Situation aktuell nach übereinstimmenden Makler-Meinungen ganz anders auch: Es werden sehr konkret und sehr kurzfristig Flächen gesucht. Die Entscheidung der Bundesbank sich die Flächen weiter zu sichern und zu erweitern, kommt daher nicht überraschend. Dieser Trend zeichnet sich in den letzten Monaten deutlich ab. Auf dem Büromarkt der Mainmetropole (inkl. Eschborn und Offenbacher Kaiserlei) wurden laut des Maklerhauses Blackolive – ohne einen größeren Mietvertragsabschluss über 10.000 m² oder mehr – im ersten Quartal ca. 125.600 m² vermietet. In den drei Vorjahren gab es im ersten Quartal immer einen Großabschluss, der das Quartalergebnis deutlich erhöhte. Unterm Strich läßt sich eine kontinuierlich gestiegene Nachfrage im mittleren Segment (2.000 m² bis 10.000 m²) auf dem Markt ausmachen. Genau wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurden neun Verträge in der Größenordnung 2.000 m² bis 5.000 m² mit in Summe knapp 30.000 m² geschlossen. Besonders stark ins Gewicht gefallen ist im ersten Quartal 2017 die Verdopplung der Abschlüsse im Cluster 5.000 m² bis 10.000 m² gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Mit über 37.000 m² machte die Vermietungsleistung dieser Klasse damit annähernd ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. Die zwei größten Abschlüsse wurden von zwei „alten Bekannten“ in Bestandsgebäuden getätigt: Die Deutsche Bahn AG mietet ca. 7.200 m² in der Mainzer Landstraße 185–187 und die Europäische Zentralbank (EZB) belegt nun mit weiteren 6.750 m² fast das gesamte Japan Center im Herzen des Bankenviertels.



In der Größenordnung 2.000 m² bis 5.000 m² konnte auch NorthStar punkten, die parallel zur Vermietung im Trianon einen neuen langfristigen Leasing-Vertrag für 2.700 m² in der Immobilie in der Uhlandstraße 2 nahe der nahe der EZB gemeldet hat, die damit auch vollvermietet ist. Die Immobilie befindet sich ebenfalls seit Sommer 2015 im Bestand des US-amerikanische REITs, der seit 2014 in Deutschland aktiv ist [Rückkehr der Großtransaktionen: Trias-Portfolio für 450 Mio. verkauft ]. Bei der Übernahme lag die Vermietungsquote des Multi-Tenant-Gebäudes mit 6.832 m² Mietfläche lediglich bei 87 %.