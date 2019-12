Bund mietet 11.500 m² in der Alten Wagenhalle in Bonn

Der Bund hat weitere 11.500 m² in der Alten Wagenhalle in Bonn angemietet. Die Liegenschaft Graurheindorfer Straße 153-159 verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 22.000 m² und diente früher als Straßenbahndepot. Nun werden im zweiten Quartal 2020 bis zu 500 weitere Mitarbeiter in die Graurheindorfer Straße 153 einziehen.

Bereits im November 2018 wurde eine ca. 3.000 m² große Mietfläche in dem Gebäudekomplex, welcher seit der Fertigstellung im Jahr 2000 an eine 100 %ige Tochter der Telekom vermietet war, vermietet. Mit Abschluss des jetzigen Mietvertrages über weitere ca. 11.500 m² Mietfläche ist die Liegenschaft nahezu vollvermietet. Der Mietvertrag wurde über eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren fest abgeschlossen, der Mieter ist eine Bundesbehörde. Das Maklerhaus Udelhofen Immobilien GmbH aus Bonn war beratend und vermittelnd tätig.