Bund gibt weiteres Geld für das Bauhaus-Archiv

Eine weitere Kulturbaustelle in der Hauptstadt wird den geplanten Rahmen ihres Zeit- und Kostenmanagement sprengen. Der Bund hat daher jetzt weitere 14 Mio. Euro für die Sanierung des Bauhaus-Archivs bereitgestellt. Das wurde am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Bundes beschlossen. Neben dem Geld für das Bauhaus-Archiv erhält auch die Urania 42 Millionen Euro, die Häuser der Stiftung Preußischer Kulturbesitz weitere 5 Mio. Euro und das Jazzkulturzentrum House of Jazz in der Alten Münze in Mitte13,2 Mio. Euro.

.

Berlin beherbergt die weltweit größte Sammlung zur Geschichte des Bauhauses. Um diesem Umstand und dem großen Publikumsinteresse Rechnung zu tragen, wurde im vergangenen Sommer mit der Sanierung und Erweiterung des Bauhaus-Archivs / Museum für Gestaltung begonnen. Gemäß geprüfter Bauplanungsunterlage aus dem Jahr 2018 ist dafür ein Budget in Höhe von 64,3 Millionen Euro vorgesehen. Eine Kostenübernahme in Höhe von 28,1 Millionen Euro, ergänzt durch weitere 1,28 Millionen Euro für die Ausstellungsgestaltung, hatte der Bund bereits zugesagt. Jetzt wurden nun weitere 14 Millionen Euro in den Bundeshaushalt eingestellt.



Unvorhersehbare bautechnische Herausforderungen auf dem Grundstück und die durch eine Rüge ausgelösten Mehraufwendungen haben das Land Berlin, vertreten durch die Senatsbaudirektorin mit Unterstützung der Senatskanzlei, dazu bewogen den Bund nochmals um Aufstockung ihrer finanziellen Mittel zu bitten. Das Vergabeverfahren für die Rohbauarbeiten waren für ungültig erklärt worden. Einer der Bieter war erfolgreich gegen seine Nichtberücksichtigung vorgegangen.



Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin Regula Lüscher, bedankte sich indes, für die neuerliche Finanzspritze: „Wir danken den politischen Spitzen des BKM und dem Haushaltsausschuss des Bundestages für die großzügige Unterstützung für die seit Jahrzehnten dringend erforderliche Erweiterung und Sanierung des Bauhaus-Archives.“



Der Entwurf wird vom Architekturbüro Volker Staab, welches aus einem Wettbewerbsverfahren als Gewinner hervorging, verantwortet. Der Baubeginn des Rohbaus ist nach aktuellen Planungen für Mai 2021 vorgesehen. Die feierliche Grundsteinlegung soll im 3. Quartal 2021 stattfinden.