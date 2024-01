Bund gibt mehr Geld für Sozialwohnungen

Die Sonder-Bauministerkonferenz der Bauministerinnen und Bauminister der Länder haben gestern gemeinsam mit Bundesbauministerin Klara Geywitz eine Erhöhung der Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau beschlossen.

.

Am Donnerstag, dem 11. Januar 2024 haben sich die Bauministerinnen und Bauminister der Länder gemeinsam mit Bundesbauministerin Klara Geywitz auf einer kurzfristig einberufenen digitalen Sonder-Bauministerkonferenz auf die weitere finanzielle Ausstattung der sozialen Wohnraumförderung geeinigt. Der Bund erhöht seine Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau und das Programm Junges Wohnen von bisher 2,5 Milliarden auf 3,15 Milliarden Euro. Ebenso stehen die Länder zu ihrer sozialen Verantwortung in der Wohnraumversorgung und tragen ihren Anteil an der Finanzierung. Hamburg erhält aus den aufgestockten Bundesmitteln für 2024 rund 82 Millionen Euro, die zur Gesamtfinanzierung in Hamburg beitragen. Diese lag 2023 bei circa 750 Millionen Euro.



Hamburgs Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Karen Pein hat sich als Sprecherin der SPD geführten, sogenannten „A-Länder“ klar und eindeutig zur sozialen Verantwortung der Länder in der Wohnraumversorgung bekannt und sich für Verlässlichkeit und Sicherheit für die Bauwirtschaft eingesetzt. Die soziale Wohnungsbauförderung ist ein Eckpfeiler der hamburgischen Wohnungsbaupolitik und eine tragende Säule in Hamburgs Wohnungsbau. Die Förderkonditionen wurden zuletzt Anfang 2023 angepasst. Erste Prognosen zeigen, dass die Zahl der bewilligten Sozialwohnungen seitdem deutlich gestiegen ist. Endgültige Zahlen liegen Ende Januar vor, dann werden auch die aufgestockten Förderkonditionen für Hamburg in 2024 präsentiert.



„Bund und Länder geben mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau: Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt, denn mehr Förderung sorgt für mehr bezahlbare Wohnungen. Die Erhöhung der Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau ist somit auch ein klares Signal in Richtung Bauwirtschaft: Der Staat sorgt für Verlässlichkeit, die Mittel sind vorhanden und können abgerufen werden. Die Länder stehen zu ihrer sozialen Verantwortung in der Wohnraumversorgung und tragen ihren Anteil, damit den Wohnungsbau auf hohem Niveau fortzuführen.“, erklärte Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg, als Sprecherin für die „A-Länder“.



Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, ergänzt: „Wichtig für mehr bezahlbaren Wohnraum ist die soziale Wohnraumförderung. Mit über 18 Milliarden Euro investieren wir so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist auch dringend nötig, denn der Sozialwohnungsbestand ist landesweit auf gut eine Millionen Wohnungen gesunken. Der Bedarf ist aber deutlich höher. Die Dringlichkeit haben beide – Bund und Länder – erkannt. Die Mehrheit der Länder hat bereits in der Vergangenheit für den sozialen Wohnungsbau deutlich mehr als die geforderte Mindestfinanzierung von 30 Prozent der Bundesfinanzhilfen zur Verfügung gestellt. Gerade wenn alle wissen, dass es noch mehr Anstrengungen braucht, muss auf allen Ebenen auch mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Die heutige Einigung auf die Finanzierung 2024 ist auch ein wichtiges Signal an die Bauwirtschaft. Die Gelder können jetzt fließen.“