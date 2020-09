Bund fördert Multifunktionshalle am Heinrich-Heine-Gymnasium mit 1,45 Mio.

Mit 1,45 Millionen Euro fördert der Deutsche Bundestag den Neubau einer inklusiven Sport- und Veranstaltungshalle in Poppenbüttel. Die Gesamtkosten betragen rund fünf Millionen Euro, die Differenz übernimmt die Freie und Hansestadt Hamburg im Rahmen ihres Schulbauprogramms. Die zusätzlichen Mittel des Bundes erlauben den Ausbau der geplanten Schulsporthalle am Heinrich-Heine-Gymnasium zu einem Treffpunkt für den gesamten Stadtteil. Das neue Haus bietet Raum für Veranstaltungen und wird gleichzeitig zum Pilotstandort für so genannte „Kreativsportarten“ wie z. B. Bouldern, Crossfit, Slackline und Spikeball. Ein neuer Veranstaltungsort für Poppenbüttel war auch Teil des 2016 zwischen Stadt und Bürgerinitiative „Gemeinsam in Poppenbüttel“ geschlossenen Bürgervertrages. Dieses Versprechen löst der Senat nun ein. SBH | Schulbau Hamburg wird im Auftrag der FHH die neue Halle bauen.

.

Die Bundesförderung stammt aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“, das zur Bekämpfung der Corona-Pandemie um 600 Millionen Euro aufgestockt worden war. Aus der ersten Tranche in Höhe von 200 Millionen Euro hat der Bund nun 105 Projekte unterstützt, darunter die Veranstaltungshalle in Poppenbüttel. Mit der neuen Veranstaltungshalle zeigt sich auch die Bedeutung des Heinrich-Heine-Gymnasiums als Bestandteil für die Quartiersentwicklung. Hier war im Rahmen des aktuellen Schulbauprogramms der Stadt Hamburg ein Neubau mit Unterrichtsräumen und Flächen für die Ganztagsbetreuung sowie eine Zweifeld-Sporthalle geplant. Der mit der Bundesförderung möglich gewordene Ausbau schafft nun einen sicht- und nutzbaren Mehrwert für die Menschen im Quartier und alle Sporttreibenden.