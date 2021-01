Bund bleibt auf 28.000 m² in Aroundtowns Propsthof

Der Bund bleibt auch die nächsten zehn Jahre Mieter im Aroundtown Objekt „Am Propsthof 49-51“. Die beiden Partner haben den bestehenden Mietvertrag über 28.000 m² Bürofläche in der Innenstadt erfolgreich verlängert.

.

Der Bürocampus Am Probsthof in Bonn ist ein Bürostandort nur 2km westlich vom Stadtzentrum und dem Hauptbahnhof Bonn entfernt. Er verfügt über eine exzellente Anbindung mit der Autobahn A565 sowie dem direkten Anschluss an den ÖPNV (Buslinie 631 und Bahnlinie 16). Auf dem Areal befinden sich sieben Teilgebäude mit modern ausgestatteten Büroflächen.