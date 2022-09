Bulwiengesa und Assetbird kooperieren

Das PropTech Assetbird und das Analysehaus Bulwiengesa haben eine weitreichende Kooperation vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen die Funktionen der Immobiliendaten-Analyse Riwis von Bulwiengesa und der Ankaufsprüfung durch das Produktivitätstool für Immobilieninvestoren von Assetbird. Um Immobilienmärkte schneller analysieren zu können, sollen bestehende Ressourcen gebündelt und neue Optionen offengelegt werden. Über das erweiterte Datenspektrum sollen Nutzer beider Tools profitieren.

.

Sichtbar wird dies im ersten Schritt über eine neue Funktion in Assetbird, den Assetbird Apps. Ab sofort können Assetbird-Nutzer zu jedem Asset individuelle Partner-Apps verbinden. Damit kann jedes Analyseergebnis aus Riwis einem Asset zugeordnet und gespeichert werden. Die Nutzer können somit die vollen Funktionen der Riwis-Plattform nutzen und die Ergebnisse gleichzeitig zum Asset verbinden.



“Das Produktivitätstool von Assetbird ist eine sinnvolle Ergänzung unseres modernen Analysetools”, sagt Björn Bordscheck, Head of Riwis & Applications / Partner der Bulwiengesa AG. “Damit können unsere Nutzer künftig schnell ihre Deal-Pipeline mit unseren Marktdaten abgleichen und nachhaltige Entscheidungen treffen.”



“Die Partnerschaft mit Bulwiengesa unterstützt den Bedarf, effizient aus einem Tool zu arbeiten. Gerade in dynamischen Zeiten steigt die Relevanz hochwertiger Marktdaten nochmals. Denn ein valider Business Plan muss auf einem soliden Fundament stehen.”, sagt Tobias Dochow, Co-Founder & CEO der Assetbird GmbH. „Mit Riwis freuen wir uns, unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert für einen schnellen und kompetenten Immobilienankauf zu bieten: Deal-Pipeline und Marktanalyse aus einer Hand.“