Buhlmann Immobilien errichtet Eigentumswohnungen in den Steimker Gärten

Eigentumswohnungen in den Steimker Gärten

VWI-Geschäftsführer Michael Leipelt stellte heute gemeinsam mit Hanno Buhlmann, geschäftsführender Gesellschafter der Buhlmann Immobilien GmbH, die Planungen für insgesamt 37 Eigentumswohnungen vor, die im ersten Bauabschnitt der Steimker Gärten voraussichtlich ab Herbst 2018 in Wolfsburg entstehen sollen.

„Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Volkswagen Immobilien einen Beitrag für die Wohnraumentwicklung in der Stadt Wolfsburg zu leisten und möchten mit unserem Projekt in einer exponierten Lage innerhalb des neuen Wohnquartiers Steimker Gärten eine besondere Wohnadresse realisieren“, sagte Hanno Buhlmann.



VWI steigt in den Steimker Gärten erstmalig in den Vertrieb anderer Investoren ein und wird noch vor Baubeginn mit dem Immobilienvertrieb der Eigentumswohnungen der Buhlmann Immobilien GmbH beginnen.



Ausgewogener Wohnungsmix für eine breite Zielgruppe

Insgesamt plant das Immobilienunternehmen Buhlmann zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier Geschossen. Die neuen Wohngebäude bestehen aus unterschiedlichen Wohnungstypen und bieten damit ein breites Angebot: von der Zwei-Zimmer-Wohnung mit ca. 62m² bis hin zu großzügigen Vier-Zimmer-Wohnungen mit etwa 141m². Die Mehrfamilienhäuser sind als energieeffiziente KfW 55 Häuser konzipiert. Die Planungsentwürfe stammen von WOB Consult GmbH aus Wolfsburg. Der Baustart ist für Herbst 2018 geplant, die Fertigstellung ist bis Anfang des Jahres 2020 vorgesehen.



Die neuen Wohnungen zeichnen sich insbesondere durch eine schwellenlose Erreichbarkeit mit teilweise barrierearmen Grundrissen und der Möglichkeit zur flexiblen Grundrissgestaltung unter Berücksichtigung der tragenden Gebäudeteile aus. Jede Wohnung hat entweder eine Dachterrasse, einen Balkon mit Glasgeländern oder einen eigenen Gartenanteil zur exklusiven Nutzung. Weiterhin wird es Aufzüge in alle Ebenen sowie eine gemeinsame Tiefgarage mit ausreichend PKW-Stellplätzen sowie die Möglichkeit der Installation von Elektroladestationen geben.



Auch die Innenräume bieten zahlreiche Komfortmerkmale wie z.B. Fußbodenheizung, Echtholzparkett, bodentiefe Fensterelemente, elektronisch betriebener Sonnenschutz, kontrollierte Wohnraumbelüftung, Highspeed Datenleitungen sowie Raumhöhen von mindestens 2,60m.







Beurkundungstermin in Wolfsburg: Hanno Buhlmann, Marco Meyer, Anke Bujara und Michael Leipelt (v.l.).