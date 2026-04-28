BUGA 2043 rückt näher: Planungsteam für Machbarkeitsstudie steht fest

Die Region Stuttgart treibt die Planungen für die interkommunale BUGA 2043 voran: Ein interdisziplinäres Planungsteam soll nun die Machbarkeit prüfen und ein Gesamtkonzept entwickeln. Im Fokus stehen Stadtentwicklung, Klimaanpassung und die Aufwertung des Neckarraums.

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Für die geplante Bundesgartenschau 2043 in der Region Stuttgart ist ein zentraler Meilenstein erreicht: Die beteiligten Städte Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen am Neckar sowie der Verband Region Stuttgart haben ein Planungsteam für die Machbarkeitsstudie ausgewählt. Den Zuschlag erhielt ein Zusammenschluss aus Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Ökologie und Beteiligung, der sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durchsetzte.



Die Studie soll eine übergreifende Konzeption für das interkommunale Großprojekt entwickeln. Ziel ist es, eine verbindende Leitidee zu formulieren und gleichzeitig konkrete Entwicklungsansätze für einzelne Teilräume entlang des Neckars zu erarbeiten. Der Flussraum gilt dabei als zentrales Rückgrat der geplanten Ausstellung.



Die Machbarkeitsstudie ist als strategischer Auftakt für einen langfristigen Entwicklungsprozess angelegt. Über einen Zeitraum von rund 17 Jahren sollen in einem dialogorientierten Verfahren Perspektiven für Stadt, Landschaft und Infrastruktur entwickelt werden. Neben planerischen Fragen stehen auch Themen wie Klimaanpassung, ökologische Aufwertung und regionale Wertschöpfung im Fokus.



Die beteiligten Kommunen sehen in der BUGA erhebliche Chancen für die Transformation des Neckarraums. Geplant ist unter anderem, Grün- und Freiräume stärker zu vernetzen, Barrieren abzubauen und neue Qualitäten für Wohnen, Arbeiten und Tourismus zu schaffen.



Mit der nun gestarteten Machbarkeitsstudie beginnt die inhaltliche Konkretisierung eines Projekts, das als Impulsgeber für die langfristige Stadt- und Regionalentwicklung fungieren soll. „Eine BUGA 2043 in regionaler Dimension eröffnet ganz neue Perspektiven für den urbanen Raum und die Landschaft am mittleren Neckar. Was das Grüne U bei der Internationalen Gartenbauausstellung 1993 in Stuttgart war, soll das Blaue Band entlang des Neckars im Jahr 2043 werden. Die Aufwertung des Neckarufers und seines Umfeldes ist seit Jahren eine große Vision, ist ein lang gehegter Traum vieler. Das Gewinnerteam hat nun die Aufgabe, aufzuzeigen, wie diese Vision Wirklichkeit werden kann“, so Dr. Frank Nopper, Oberbürgermeister Stuttgart.



Dr. Achim Schloemer, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG): „Wir halten die interkommunale Bundesgartenschau für sehr vielversprechend, da sie den Neckar als verbindendes Element in den Fokus des Interesses rückt, ihn erlebbar macht und damit die gesamte Region in ihrer Lebensqualität aufgewertet wird. Dieses große Transformationsprojekt kann nur mit dem Instrument BUGA gelingen. Wir freuen uns, dass mit dem Planungsteam Köber Landwirtschaftsarchitektur, asp Architekten GmbH, Geitz und Partner GbR sowie Agency Apero GbR ein erfahrenes und kreatives Planungsteam die Machbarkeitsstudie erarbeiten wird.“