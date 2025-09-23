Neuer Impuls für das Bahnhofsviertel
Büschl und Ehret+Klein gehen mit B.munich über Ziellinie
Das Projekt B.munich am Münchner Hauptbahnhof ist abgeschlossen: Die Büschl Unternehmensgruppe und Ehret+Klein haben den Neubau an die Versicherungskammer Bayern übergeben. Auf 9.000 m² sind direkt am Hauptbahnhofsplatz 7.000 m² moderne Büro-, Gastro- und Handelsflächen mit DGNB-Gold-Zertifizierung entstanden.
„Das Bahnhofsviertel birgt enormes urbanes Potenzial und wird sich in den kommenden Jahren durch die vielen Entwicklungen zum neuen Central Business District wandeln. Mit dem B.munich geben wir jetzt den Startschuss für die Neuerfindung dieses Viertels“, sagt Michael Ehret, Gründer von Ehret+Klein. „Im Rahmen der Initiative Zukunft Bahnhofsviertel setzen wir uns mit weiteren Projektentwicklern dafür ein, dass München an diesem Ort auch weiterhin Großstadt sein darf und mehr Aufenthaltsqualität gewinnt.“
Das Neubauprojekt in der Bayerstraße 25 startete vor rund drei Jahren [wir berichteten] nachdem die beiden Projektpartner die Versicherungskammer Bayern als Endinvestor für das Projekt gewinnen konnten [wir berichteten]. Direkt am Hauptbahnhofsplatz sind in der Folge rund 7.000 m² moderne Büroflächen mit Fokus auf New Work inklusive 560 m² begrünter Terrassen sowie rund 1.900 m² attraktive Gastronomie- und Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und im Untergeschoss entstanden. Das Gebäude wurde nach Plänen von Ochs Schmidhuber Architekten errichtet und erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards nach dem DGNB-Gold-Standard.
Die lichte und moderne Raumatmosphäre, der ruhige Innenhof, Dachterrassen, flexible Grundrisse und Smart-Building-Lösungen schaffen die ideale Grundlage für New-Work-Konzepte. Die zentrale Lage – nur eine Gehminute vom Hauptbahnhof entfernt – erleichtert das Pendeln erheblich und ist ideal für Unternehmen, die auf hybride Zusammenarbeit setzen. Der Standort verbindet moderne Arbeitswelten mit urbaner Lebensqualität und hervorragender Erreichbarkeit.
„Wir sind stolz, mit dem B.munich einen architektonischen Blickfang in zentralster Lage am Münchner Hauptbahnhof realisiert zu haben. Möglich wurde dies vor allem durch die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Generalunternehmer Implenia. Unser Dank gilt ebenso der Versicherungskammer Bayern für das entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Ralf Büschl, Vorsitzender des Beirates der Büschl Unternehmensgruppe.