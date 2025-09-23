Büschl und Ehret+Klein gehen mit B.munich über Ziellinie

Das Projekt B.munich am Münchner Hauptbahnhof ist abgeschlossen: Die Büschl Unternehmensgruppe und Ehret+Klein haben den Neubau an die Versicherungskammer Bayern übergeben. Auf 9.000 m² sind direkt am Hauptbahnhofsplatz 7.000 m² moderne Büro-, Gastro- und Handelsflächen mit DGNB-Gold-Zertifizierung entstanden.

