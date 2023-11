Büschl streicht Pläne für neue Münchner Großmarkthalle zusammen

Die Pläne für den Neubau der Großmarkthalle sind jetzt in der Münchner Stadtgestaltungskommission vorgestellt worden. Der einzige übriggebliebene Kandidat des Vergabeverfahrens, die Büschl-Gruppe, hat jetzt offiziell weitere Nutzungen wie Wohnen oder Büro in oder auf der geplanten Halle gestrichen. „Wir haben diese Ideen intensiv überprüft – aber letztendlich funktionieren gemischte Nutzungen in einem Logistikgebäude nicht.“ so Jainz weiter.

