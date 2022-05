Büschl könnte Hochhäuser stutzen

Investor Ralf Büschl zieht in Erwägung, die 155 Meter hohen Türme an der Paketposthalle zu stutzen. Die Höhe der Neubauten hatte in den letzten Monaten zu starker Kritik geführt, zuletzt hatte eine Bürgerinitiative gefordert, die Türme auf eine Höhe von 60 Meter zu begrenzen [wir berichteten]. Am Dienstagabend standen im Kulturzentrum Trafo Stadtbaurätin nun Elisabeth Merk, die Grünen-Stadträtin und örtliche BA-Vorsitzende Anna Hanusch, der Investor Ralf Büschl sowie vier Architektinnen und Stadtplaner, Rede und Antwort.

.

Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung erläuterten die Verantwortlichen auf der Veranstaltung, dass auch mehrere kleinere Hochhäuser unter 100 Meter denkbar wären. Dies wäre eine Abkehr vom ursprünglichen Masterplan, der aus der Feder des Architekturbüros Herzog de Meuron stammt. „Die Hochhäuser müssen nicht so hoch sein, wenn die Stadt sie nicht will.“, zitiert die Zeitung Ralf Büschl. Grundsätzlich halte er sie nach wie vor aber für richtig. Auch BA-Vorsitzende Anna Hanusch betonte laut SZ, dass sie nach wie vor hinter den vorliegenden Entwürfen stünde und das Paketpost-Areal generell der richtige Ort sei, mehr Dichte zu wagen.



Mit niedrigeren Alternativen bei gleichem Bauvolumen wäre allerdings eventuell auch der angestrebte Bürgerentscheid gegen die 155 Meter-Türme vom Tisch.