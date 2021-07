Bürovermietungsmarkt Wiesbaden erfreulich umsatzstark

Der Bürovermietungsmarkt der hessischen Landeshauptstadt zeigte sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erfreulich umsatzstark - rund 60.000 m² Bürofläche wurden allein im ersten Halbjahr 2021 in Wiesbaden neu vermietet. Damit besteht eine sehr gute Chance, dass die Rheinmainmetropole dieses Jahr wieder an die Umsatzrekorde aus der jüngsten Vergangenheit anknüpfen kann. Die Corona bedingte Verschnaufpause aus 2020 (Gesamtjahresumsatz rund 66.000 m²) ist damit jedenfalls bereits Historie.

Verantwortlich für dieses deutliche Umsatzplus waren zahlreiche Vermietungsabschlüsse der öffentlichen Hand. Mehr als 2/3 (rund 45.000 m²) aller Neuanmietungen im laufenden Jahr wurden durch Mieter dieser Branche getätigt. Traditionell führen Behörden und die öffentliche Verwaltung der Landeshauptstadt Wiesbaden die vorderen Plätze in punkto Umsatzvolumen und Nachfrage an. Auch bezüglich der Anmietung von Büroneubauten rangiert diese Branche aktuell auf Platz 1, denn rund 31.000 m² Bürofläche wurden bis dato in Neubauprojekten („Behördenzentrum Schiersteiner Berg“) angemietet. Die Dominanz der öffentlichen Verwaltung auf dem Wiesbadener Büromarkt hat damit in diesem Jahr erneut zugenommen. Ob sich dies in gleicher Art und Weise auch im 2. Halbjahr des laufenden Jahres fortsetzen wird, bleibt letztlich abzuwarten.



Aufgrund des hohen Flächenumsatzes der letzten sechs Monate hat sich das Angebot an kurzfristig verfügbaren Büroflächen abermals reduziert. Zum Halbjahr rangierte die Wiesbadener Leerstandsquote nahe der 2%-Marke (rund 50.000 m²). Die Angebotsknappheit zeigt sich besonders eklatant in den Top-Lagen (Innenstadt, Mainzer Str., Abraham-Lincoln- Str.) – hier sind Mietobjekte mit mehr als 1.000 m² verfügbarer Bürofläche eine absolute Seltenheit geworden. Großmieter finden daher momentan hauptsächlich in Wiesbadens Stadtrandlagen freie Büroflächen zur Anmietung. Sofern keine Kompromisse bei der Lage akzeptabel sind, müssen diese Mieter bis ca. 24 Monate auf projektierte Büroneubauten warten, da spekulative Neubauten in Wiesbaden gegenwärtig nicht realisiert werden. Auch ist aktuell nicht absehbar, dass sich die Angebotsknappheit auf Wiesbadens Bürovermietungsmarkt zeitnah entspannt. Nach wie vor sind zwar viele Büroarbeitsplätze ins Home-Office verlagert, dennoch halten bisher nahezu alle Unternehmen in Wiesbaden an ihren angemieteten Büroflächen fest.



Wiesbadens Büromietpreise tendieren 2021 weiterhin stabil. Die Spitzenmiete lag Mitte des Jahres unverändert bei netto 18,00 Euro/m².