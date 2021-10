Der Berliner Immobilieninvestmentmarkt erreichte in den ersten drei Quartalen 2021 ein Investitionsvolumen von 16,6 Milliarden Euro. Damit hat sich das Transaktionsvolumen in der Hauptstadt gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Auch der Bürovermietungsmarkt Berlins konnte in den ersten drei Quartalen deutlich zulegen – um 25 Prozent auf 539.900 m². Dies…

[…]