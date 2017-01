Bürovermietungsmarkt auf der Überholspur

Der deutsche Bürovermietungsmarkt hat 2016 erneut ein Rekordjahr hingelegt. Der von Colliers International für das Gesamtjahr prognostizierte neuerliche Flächenumsatzrekord ist in der erwarteten Größenordnung eingetreten: In den größten sieben Büromarktzentren des Landes wurden in den letzten 12 Monaten 3,9 Millionen m² Bürofläche umgesetzt. Das sind circa 12 Prozent mehr als im Vorjahr und rund ein Viertel mehr als im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2016. BNP Paribas Real Estate bezeichnet das Ergebnis sogar als „Besten Flächenumsatz aller Zeiten“ und kommt auf einen Flächenumsatz leicht unter dem Colliers Resultat.

Ausnahmeergebnis gleichmässig verteilt

BNP Paribas zählt den Büroflächenumsatz nicht nur in den Top 7, sondern in den acht wichtigsten deutschen Standorten Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig und München und kommt dabei auf rund 3,72 Mio. m². Damit liegt das Ergebnis nicht nur 7 % über dem Vorjahresniveau, sondern stellt auch das beste jemals registrierte Resultat dar. Die bereits im gesamten Jahresverlauf zu beobachtende starke Nachfrage hat sich auch im Schlussquartal fortgesetzt und erwartungsgemäß zu einem neuen Rekordergebnis beigetragen. Allein in den letzten drei Monaten belief sich der Flächenumsatz auf über 1 Mio. m². „Mit insgesamt rund 3,72 Mio. m² wurde damit 2016 ein neues Allzeithoch registriert, das den bisherigen Bestwert aus dem Jahr 2000 übertrifft“, erläutert Marcus Zorn, Deputy CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland.



„Dieses Ausnahmeergebnis wird von vier relativ gleich starken Quartalen über alle Märkte hinweg getragen“, erklärt Peter Bigelmaier, Head of Office Letting bei Colliers International Deutschland. „Grundlage dafür ist die anhaltend starke Binnenwirtschaft, die im Jahresverlauf dem einen oder anderen Krisenereignis außerhalb des Landes trotzte.“ Wirtschaftsfrühindikatoren, die aufgrund von Brexit-Entscheidung, Trump-Wahl und den dahinterstehenden Globalisierungs-skeptischen Strömungen zwischenzeitlich nachgaben, konnten sich zum Jahresende wieder festigen. Auch das wiederholte Aufflackern der europäischen Staatsschuldenkrise, die Ausweitung politischer Unruhen und eine schwächelnde globale Wirtschaftsentwicklung verunsicherte deutsche Unternehmer nur vorübergehend. Die positive Beschäftigtenentwicklung setzte sich unbeeindruckt fort.



Büroflächenumsatz 2016





Berlin und München lieferten sich erneut von Quartal zu Quartal ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das am Jahresende und damit zum dritten Mal in Folge zugunsten der Bundeshauptstadt ausging. Das Spitzenergebnis der Spreemetropole von 863.000 m² übertraf laut Colliers die Vorjahresleistung nochmals um circa 3 Prozent, ähnlich wie beim Zweitplatzierten München, das es auf 780.000 m² brachte. Ebenfalls eng beieinander lagen 2016 die dritt- und viertplatzierten Bürozentren. Frankfurt schnitt mit einem Flächenumsatz von rund 552.000 m² leicht besser als Hamburg ab, das 547.000 m² erzielte. Während damit an der Elbe das Vorjahresniveau nur knapp übertroffen wurde, belief sich das Umsatzplus in der Bankenmetropole auf circa 42 Prozent. In Stuttgart und Köln sorgten die deutschlandweit größten Vermietungsdeals für beachtliche Umsatzsteigerungen im Vorjahresvergleich. Die Schwabenmetropole erzielte mit 48 Prozent das höchste Plus überhaupt. In Köln lag der Vergleichswert bei 380.000 m², was einem Anstieg von 25 Prozent entspricht.



Berlin punktet mit Großanmietungen aus Medienwirtschaft und Onlinehandel

Mitbestimmend für den kontinuierlichen Ausbau Berlins als zweitgrößtem Büromarkt des Landes sind laut BNP Paribas Real Estate- neben dem „Hauptstadteffekt" und der damit einhergehenden hohen Nachfrage durch öffentliche Einrichtungen - das im Städtevergleich große Neubauflächenpotenzial in Verbindung mit einem (noch) moderaterem Mietpreisgefüge. Dies lockt vor allem expansive, preissensitive Branchen wie die Kreativ- und Medienwirtschaft an die Spree. Beispielhaft in diesem Jahr sind die Großanmietungen des Axel-Springer-Verlages von 42.000 m² in Berlin-Mitte [Züblin errichtet Axel-Springer-Neubau in Berlin] sowie des Online-Händlers Zalando von insgesamt 21.000 m² in Friedrichshain [Zalando errichtet neue Zentrale auf Berliner Anschutz-Gelände]. In München lag der Branchenschwerpunkt erneut bei technologie- und wissensbasierten Unternehmen. Dies belegten unter anderem die beiden Großanmietungen von BMW mit zusammengenommen rund 44.000 m² [München: Automobilzulieferer mietet 1.600 m² nahe BMW-Standort]. Zum Erfolg der Bankenmetropole Frankfurt trug neben einigen Großdeals über 15.000 m² (Anmietung Deutsche Bahn in der Projektentwicklung Grand Central ca. 40.000 m² [Bahn wird Großmieter im Frankfurter Grand Central], 18.000 m² im Japan Tower [Großabschluss im Frankfurter Japan-Center]) auch die im Gesamtjahr zu beobachtende breite Nachfragebasis vor allem im Segment von 5.000 bis 10.000 m² bei.



In der Hansestadt Hamburg waren, abgesehen von einer Flächenbelegung durch Olympus (24.700 m²) [Olympus mietet 24.000 m² im Hamburger Poseidonhaus] und drei weiteren Vermietungsdeals über 10.000 m², eher die kleineren Größenklassen bis 5.000 m² für das gute Abschneiden maßgeblich. Ähnlich sah es in Düsseldorf aus, wo neben dem Großdeal von Uniper (27.600 m²) [Uniper bezieht das Immofinanz-Projekt Float] zu Jahresbeginn alle weiteren Anmietungen unter 15.000 m² lagen. Für das Gesamtjahr bedeutet dies bei einem Flächenumsatz von 366.000 m² in Summe ein Minus von 6 Prozent gegenüber dem starken Vorjahresergebnis.



Zum Gesamtjahresergebnis der Schwabenmetropole Stuttgart von 431.000 m² trugen die bereits im dritten Quartal getätigten Abschlüsse von Daimler und Bosch in Projektentwicklungen mit insgesamt 95.000 m² maßgeblich bei. In Köln ist vor allem die Anmietung der Zurich-Versicherung, ebenfalls in einer Projektentwicklung, über 60.0000 m² hervorzuheben [Erster Spatenstich für MesseCity Köln].