Bürosuche.de geht Partnerschaft mit Smart Immobilien und Beate Protze ein

Die ausschließlich auf Büroimmobilien spezialisierte Online-Plattform bürosuche.de ist ab sofort an zwei weiteren Standorten vertreten. Neue exklusive Kooperationspartner sind Smart Immobilien aus der Region Köln-Bonn sowie Beate Protze Immobilien aus Dresden. „Unsere Strategie die Präsenz von bürosuche.de in Deutschland kontinuierlich und nachhaltig auszubauen, trägt weiter Früchte. Nachdem wir im Oktober bereits die exklusive Kooperation mit Ruhr Real für das Ruhrgebiet vermelden konnten [wir berichteten], freut es uns sehr, mit Smart Immobilien und Beate Protze Immobilien zwei weitere Partner gefunden zu haben, die optimal zur Philosophie von bürosuche.de passen,“ sagt Sami Steinbach, Vorstandsvorsitzender der Angermann Real Estate Advisory AG.

.

„Die hohe Qualität der Immobilien- und Büroflächenpräsentation auf bürosuche.de, hat uns sehr überzeugt. Mittelfristig glauben wir durch die Partnerschaft eine erhöhte Leadqualität potenzieller Mietinteressenten zu erreichen“, erläutert Sandra Effenberger, Leitung Immobilien Vertrieb von Smart Immobilien. „Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung erweitert bürosuche.de unsere Möglichkeiten hinsichtlich Darstellung, Funktionalität und Usability maßgeblich. Darüber hinaus glauben wir, durch die Partnerschaft sukzessive mehr Unabhängigkeit von den großen Portalen zu erlangen, wodurch wir unsere Büroflächen noch zielgerichteter in Dresden anbieten können“, ergänzt Falk Protze, Geschäftsführer von Beate Protze Immobilien.



In den kommenden Monaten werden weitere Kooperationen an diversen deutschen Standorten angestrebt. „Wir befinden uns bereits in vielversprechenden Gesprächen mit einer Reihe von potenzieller Partnerunternehmen. Der Erfolg von bürosuche.de ist für uns zugleich der Auftrag, die technische Entwicklung der Online-Plattform immer weiter voranzutreiben. Zusammen mit unseren Kooperationspartnern ist der Fokus auch zukünftig klar auf die Optimierung des digitalen Anmietungsprozesses für Büromieter ausgerichtet“, sagt Sami Steinbach.