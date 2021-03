Büroneubau der Rhein-Neckar-Region nahezu verdoppelt

In den drei Büroflächenstandorten Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen hat sich das Gesamtvolumen von Baufertigstellungen im Vorjahresvergleich mit rund 123.000 m² nahezu verdoppelt. Mit dieser starken Bauaktivität rangierte der Büromarkt Rhein-Neckar zwischen A-Standorten wie etwa Düsseldorf und Stuttgart. Daher geht Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar für das Jahr 2021 von einem für die Region soliden Gesamtflächenumsatz zwischen 145.000 und 170.000 m² aus.

.

Starke Bauaktivität

Der größte Anteil des Baugeschehens spielte sich in Mannheim ab, wobei laut dem aktuell erschienenen Marktreport 2021 Rhein-Neckar Büroflächen insbesondere die Entwicklung des Glückstein-Quartiers hervorzuheben ist. Nach Fertigstellung des No. 1 Mannheim und des Wohn- und Bürogebäudes der SV SparkassenVersicherung befänden sich gegenwärtig unter anderem die Bürogebäude LIV (ca. 8.500 m²) [wir berichteten] und Loksite (ca. 24.000 m²) [wir berichteten] in der Entwicklung.



Leerstand steigt

Die Leerstandsquote habe im Durchschnitt der drei Städte von 3,4 % im Jahr 2019 auf 4,6 % im Jahr 2020 zugenommen. Der statistische Anstieg des Leerstands gäbe das marktaktive Büroflächenangebot jedoch nur bedingt wieder, da die Angebotssituation nach wie vor eingeschränkt sei. „Bei der Betrachtung des Flächenbestands von insgesamt rund 4,1 Mio. m² sind sowohl die nicht mehr marktfähigen Büroflächen als auch die kontinuierliche Abnahme durch Objektumnutzungen für Wohnbau oder Neubau-Projektentwicklungen zu berücksichtigen, die das dort suggerierte Angebot limitieren“, erläutert Dominik Vogt, Senior Consultant Büroflächen bei Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar.



Attraktives Angebot

Das zuletzt hohe Fertigstellungsvolumen sowie kommende und geplante Büroentwicklungen würden dort auch mittelfristig das attraktive Angebot erweiterten und einen starken Flächenumsatz möglich machen. Der Einschätzung des Experten zu Folge, könnten im Jahr 2021 in Heidelberg mit 55.000 m² (20 %), in Ludwigshafen mit 13.000 m² (30 %) und in Mannheim mit 90.000 m² (26,8 %) Steigerungen im zweistelligen Bereich erwartet werden.



Auswirkungen von Corona

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde nach Marktrecherchen von Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar auf dem Bürovermietungsmarkt der Metropolregion im Jahr 2020 ein Büroflächenumsatz von circa 127.000 m² erreicht. Damit sei das Ergebnis um rund ein Fünftel hinter dem Vorjahresresultat zurückgeblieben (158.000 m²). Insbesondere die Flächenumsätze in Heidelberg mit 46.000 m² (-33,3 %) und Ludwigshafen mit 10.000 m² (-52,3 %) hätten nicht den Erwartungen entsprochen. In Ludwigshafen habe unter anderem die eingeschränkte Flächenverfügbarkeit zum verhaltenen Marktgeschehen beigetragen. Der leichte Anstieg des geringen Fertigstellungsvolumens um 1.000 m² über den Fünf-Jahres-Durchschnitt von rund 5.000 m² habe keine Entlastung gebracht. Lediglich Mannheim habe eine leicht positive Entwicklung verzeichnet. Mit einem Büroflächenumsatz von 71.000 m² habe das Plus bei ca. 4,4 % gelegen. Dort habe die Spitzenmiete bei 18,90 Euro/m² gelegen.