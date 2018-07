Büromarkt Wien im Aufwind

Nachdem die Vermietungs- und Fertigstellungsleistung im Jahr 2017 einen fast historischen Tiefpunkt erreicht hat, dürfte der Wiener Büromarkt nun wieder in Schwung kommen. Im ersten Halbjahr 2018 wurden um rund 41% mehr Flächen in der Bundeshauptstadt vermietet als im ersten Halbjahr 2017. In absoluten Zahlen bedeutet dies: ca. 123.000m² (Januar bis Juni 2018) versus ca. 87.000m² (Januar bis Juni 2017).

.

Die ersten beiden Quartale 2018 waren ungefähr gleich stark: von Januar bis März 2018 wurden rund 63.000m² vermietet, im zweiten Quartal waren es ca. 60.000m².



„Der Büromarkt springt in Wien langsam an, was man an den Zahlen im Vergleich zu 2017 sieht. Allerdings gibt es Engpässe bei modernen Erstbezügen. Zudem müssen Mieter immer häufiger Vorverträge unterschreiben, was vor rund fünf Jahren noch undenkbar gewesen wäre“, so Patrick Schild, Head of Agency bei CBRE Österreich, der mit seinem Team im ersten Halbjahr 2018 rund 32% aller Vermietungen in Wien begleitet hat. „Damit sind wir wieder eindeutiger Marktführer in Wien“, so Schild ergänzend.



Die größten und meisten Vermietungen des ersten Halbjahres entfielen auf den Dienstleistungssektor (ca. 31%) sowie auf den Öffentlichen Bereich (rund 29%). Die Branchen Handel/Infrastruktur/Freizeit sowie Gewerbe/Industrie folgen mit 14% bzw. 13% auf den Rängen drei und vier.



„Im öffentlichen Bereich schlagen vor allem die Vorvermietungen der Austro Control und der Asfinag mit insgesamt rund 22.000m² im Austro Tower zu Buche. Dieser wird 2021 in Erdberg fertig gestellt und bezugsfertig sein“, so Schild.



Erdberg ist somit die zweitstärkste Bürolage (rund 22% der Vermietungen) des ersten Halbjahres 2018. Die meisten Vermietungen – rund 33% - entfallen (traditionellerweise) auf die Innere Stadt. Am Wienerberg wurden ca. 19% der Vermietungen abgeschlossen.



Der Austria Campus mit rund 160.000m² Büroflächen war die größte Fertigstellung im ersten Halbjahr 2018, darüber hinaus wurden Future Base in 1210 sowie Messecarrée in 1020 fertiggestellt. „Insgesamt wurden rund 171.000m² Büroflächen im ersten Halbjahr 2018 fertiggestellt.“, so Schild.



Bis Jahresende werden noch rund 114.000m² neue Büroflächen in Wien finalisiert, unter anderem The Icon Vienna und QBC6 am Hauptbahnhof sowie das Inno Plaza am Wienerberg.



Die Spitzenmiete in Wien lag per Ende Juni stabil bei 25,50 Euro/m²/Monat und wurde in der Inneren Stadt erzielt. Die Leerstandsrate stieg auf 4,9% (März 2018: 4,7%).