Gutes erstes Quartal für den Wiener Büromarkt, allerdings hinter Erwartungen

Rund 36.000m² Büroflächen – und damit ca. 43% weniger als im ersten Quartal 2016 – wurden in den ersten drei Monaten des Jahres in Wien vermietet. Rund ein Viertel aller Vermietungen in Wien wurden von CBRE vermittelt. Der beliebteste Bürostandort in Wien ist noch immer die City, wo rund 40% aller Neuvermietungen stattfanden. Dort werden auch die Spitzenmieten erzielt, die im ersten Quartal 2017 bei rund 26,00 Euro/m²/Monat lagen – auf exakt demselben Wert wie in Q1 2016. Die Bürolagen Hauptbahnhof und Donau City waren im Q1 ebenfalls stark nachgefragt und kommen auf Anteile von je ca. 18% bzw. 17% am Gesamtvermietungsmarkt.

Die meisten Neumieter kamen im ersten Quartal 2017 mit jeweils ca. 23% aus dem Dienstleistungs- bzw. dem ...

[…]