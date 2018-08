Büromarkt USA: Ein eher müder Aufschwung

Der Bürovermietungsmarkt in den USA konnte von der seit Jahren steigenden Beschäftigung nur

wenig profitieren. Moderat steigende Büromieten und eine landesweit noch immer hohe Leerstandsrate

stehen im Kontrast zu den kräftig gestiegenen Immobilienwerten.

.

Hoher Leerstand, moderater Mietanstieg und Bautätigkeit

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den US-Büromarkt sind eigentlich sehr positiv. Die Konjunktur läuft rund und hat dank zusätzlicher fiskalischer Impulse zuletzt nochmals deutlich an Dynamik gewonnen. Nach einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2017 von preisbereinigt 2,2 % sind im laufenden Jahr rund 3 % zu erwarten. Der Arbeitsmarkt hat sich in den ersten Jahren nach der Finanzkrise zwar verglichen mit früheren Zyklen recht langsam erholt, längst ist aber mit einer Arbeitslosenrate von rund 4 % quasi Vollbeschäftigung erreicht. Von dem seit 2011 kontinuierlichen Zuwachs von jährlich zwei bis drei Millionen Stellen (der sich mittlerweile auf mehr als 19 Mio. summiert) sollte auch der Büromarkt profitiert haben. Tatsächlich aber vollzieht sich die Erholung hier langsam. Die Bauaktivität nimmt seit dem Rekordtief der Fertigstellungen 2012 zu, bleibt aber gerade im Vergleich zu früheren Aufschwungphasen – insbesondere gegenüber den sehr hohen Fertigstellungsvolumina zu Beginn des Jahrtausends – auf niedrigem Niveau. Dennoch ist es in den vergangenen Jahren nicht zu einer nennenswerten Absorption von Büroflächen gekommen. Dabei dürfte auch die effizientere Nutzung von Büroflächen eine Rolle gespielt haben. Daher hat sich die nationale Leerstandsrate seit dem Höchststand 2010 von landesdurchschnittlich 17,6 % nur um einen bescheidenen Prozentpunkt zurückgebildet. Auch der Anstieg der effektiven Büromieten fällt in diesem Jahr mit durchschnittlich rund 2 % wie im Vorjahr überschaubar aus.



Die führenden Bürozentren entwickeln sich je nach regionaler Beschäftigungsstruktur recht unterschiedlich, aber meist besser als der nationale Durchschnitt. So beträgt die Leerstandsrate im vom Technologiesektor geprägten San Francisco nur knapp 10 %, die Mieten können hier mit 4 % deutlich zulegen. Der Ballungsraum New York weist mit rund 8 % einen noch niedrigeren Leerstand auf. Eine Ausnahme unter den größten Bürostandorten ist Chicago mit einem überdurchschnittlich hohen Leerstand von etwa 18 % und einem bestenfalls geringen Anstieg der Büromieten.



Kaufpreise im Core-Segment steigen nicht mehr

Im Gegensatz zur verhaltenen Entwicklung an den Vermietungsmärkten steht die Dynamik am Investmentmarkt. Getrieben von den niedrigen Zinsen sind die Büroimmobilienpreise in den letzten Jahren kräftig gestiegen – gemessen am Immobilienindex von RCA seit 2010 um etwa 75 %. Dagegen legten die Büromieten nur um durchschnittlich 20 % zu. Besonders hohe Preissteigerungen wurden in den besten innerstädtischen Lagen verzeichnet. Hier haben die Preise allerdings zuletzt nicht mehr zugenommen, während weniger zentrale Lagen nun aufholen. Eine Trendwende in der Preisentwicklung am gesamten Büromarkt ist derzeit noch nicht auszumachen, die Luft wird aber dünner. Zwar dürfte die US-Geldpolitik auch 2019 noch nicht restriktiv wirken und damit die Konjunktur nicht belasten. Anlagealternativen am Rentenmarkt werden aber mit fortschreitendem Zinserhöhungszyklus relativ attraktiver. Dies könnte die Nachfrage der ohnehin schon hoch bewerteten Immobilieninvestments dämpfen und den Preisanstieg beenden.