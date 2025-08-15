Büromarkt Magdeburg bietet weiteres Steigerungspotenziale

Nach Analysen von Aengevelt Research übertraf der Magdeburger Büromarkt mit einem Büroflächenumsatz von rd. 10.600 m² im ersten Halbjahr 2025 den Wert des Vorjahreszeitraums (1. Halbjahr 2024: 6.100 m²) um satte 74 %. Auch das Dekadenmittel (Ø 1. Halbjahr 2015 - 2024: 9.860 m²) wurde um 8 % überboten.

.

Das starke Halbjahres-Ergebnis wurde insbesondere von mehreren Großabschlüssen > 1.000 m² getragen. Einer davon ist der von Aengevelt an SIKOSA vermittelte Mietvertragsabschluss über rd. 3.600 m² Bürofläche in der „Sinuskurve“[wir berichteten]. Außerdem siedelte das Maklerhaus den Softwarespezialisten BMS Corporate Solutions auf rd. 1.300 m² Bürofläche im City-Carré an [wir berichteten].



Insgesamt prognostiziert Aengevelt Research für 2025 einen gegenüber 2024 anziehenden Büroflächenumsatz um 16.000 m², der damit indessen immer noch unter dem Dekadenmittel läge (Ø 2015 – 2024: 22.900 m²).



Während in anderen Bürostandorten wie z.B. Berlin oder Frankfurt ein Anstieg der kurzfristig verfügbaren Angebotsreserve (bezugsfähig innerhalb von drei Monaten) erfolgte, gab sie in Magdeburg weiter nach: Sie sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Ende Juni 2024: 56.100 m²) leicht auf 53.300 m² Ende Juni 2025. Die Leerstandsquote ging damit binnen Jahresfrist von 5,3 % auf aktuell 5,1 % des Gesamtbestandes von rd. 1,05 Mio. m² zurück.



Bis Ende 2025 prognostiziert Aengevelt einen geringen Anstieg der Angebotsreserve auf 55.000 m². Die Büroflächenfertigstellungen bleiben weiterhin unterdurchschnittlich. 2024 belief sich das Fertigstellungsvolumen auf lediglich 1.000 m². 2025 werden nach heutigem Stand rd. 24.000 m² neuer Büroflächen fertiggestellt, davon rd. 10.000 m² bereits im ersten Halbjahr.



Weitere, z.T. großvolumige Büroprojekte befinden sich in der Pipeline. Ihr Baustart und damit auch ihr Fertigstellungstermin hängt indessen von der Erreichung notwendiger Vorvermarktungsquoten ab.



Das Spitzenmietniveau hat sich in Magdeburg gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt Ende Juni 2024 leicht um 0,40 Euro/m² bzw. 3 % von EUR 14,80/m² auf 15,20 Euro/m² erhöht. Das mittlere Mietniveau in Citylagen erhöhte sich um 1,10 Euro/m² auf 12,60 Euro/m².



Bis zum Jahresende 2025 erwartet Aengevelt Research einen Anstieg der Spitzenmiete auf rd. 15,50 Euro/m². Allerdings gilt diese lediglich für das Bestandssegment: Sobald die Vorvermarktung der in Magdeburg geplanten Büroprojekte startet, werden hier getätigte Mietabschlüsse die Spitzenmiete auf ein deutlich höheres Niveau anheben.