Büromarkt Leipzig toppt Vorjahresergebnis um 36 %

Nach Analysen von Aengevelt Research zeigt der Büromarkt Leipzig im dritten Quartal eine hervorragende Performance und konnte beim Büroflächenumsatz - im Gegensatz zu den meisten A-Städten - das Umsatzniveau des Vorjahreszeitraums klar überbieten: Der Leipziger Büromarkt erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 einen Büroflächenumsatz (inkl. Eigennutzer) von rd. 95.000 m².

Das Ergebnis liegt 36 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums (Q1-Q3 2020: 70.000 m²) und übertrifft auch das Dekadenmittel (Ø Q1-Q3 2011-2020: 73.400 m² p. a.) klar um 29 %.



Mit 48.000 m² im dritten Quartal wurde sogar ein neuer Rekordumsatz für diesen Zeitraum erzielt (Q3 2020: 25.000 m²; Q3 2019: 42.000 m²). Vor diesem Hintergrund prognostiziert Aengevelt Research für das Gesamtjahr 2021 ein Ergebnis um 130.000 m². Dies wäre ein sehr guter Wert, der nicht nur an das gute Vorjahresergebnis anschlösse (2020: rd. 128.000 m²), sondern auch das 10-Jahres-Mittel (Ø 2011- 2020: rd. 109.500 m² p.a.) klar überträfe. Selbst der hervorragende Wert des Vorcorona-Jahres 2019 (rd. 140.000 m²) würde um lediglich 7 % verfehlt.



Angebotsreserve gesunken

2019 reduzierte sich die kurzfristig verfügbare Angebotsreserve (bezugsfähig innerhalb von drei Monaten) deutlich um 42.000 m² von 230.000 m² auf 188.000 m² Bürofläche. Im ersten Halbjahr 2020 sank die Angebotsreserve nochmals um 5.000 m² auf rd. 183.000 m², um bis Ende 2020 erstmals wieder leicht um rd. 2.000 m² auf 185.000 m² zu steigen.



In den ersten neun Monaten 2021 kehrte sich der Trend angesichts der guten Marktdynamik wieder um: Die Angebotsreserve sank binnen Jahresfrist um gut 8 % auf 171.000 m² Ende des dritten Quartals 2021. Die Leerstandsquote stellt sich damit aktuell in Leipzig auf rd. 4,6 %.



Bis Ende 2021 prognostiziert Aengevelt Research angesichts der dynamischen Marktentwicklung und im Gegensatz zur Entwicklung in vielen deutschen Großstädten eine weitere moderate Reduzierung der Angebotsreserve auf knapp 170.000 m².



Anziehende Büroflächenfertigstellung

2020 wurden nach Analysen von Aengevelt Research in Leipzig rd. 21.000 m² Bürofläche fertiggestellt (2019: rd. 26.000 m²; Ø 2011-2020: rd. 18.600 m² p.a.). Allerdings waren davon bereits Anfang 2020 50 % vorvermarktet, so dass hier keine nennenswerten disponiblen Flächen auf den Markt kamen. Entsprechend herrscht eine entsprechende Marktanspannung angesichts der begrenzten Verfügbarkeit nachfragegerechter Flächen.



Mit Fertigstellungen (Neu-, Um-, Ausbau) von durchschnittlich 40.000 m² p.a. in den nächsten vier Jahren könnten - sofern sich die Planungen nicht verzögern - wieder mehr moderne Flächen auf den Markt kommen und zu einer Erweiterung des (zu) knappen Angebots an modernen Büroflächen führen.



Stabiles Mietpreisniveau mit anziehendem Preistrend

Die Spitzenmiete für Büroflächen konnte während des gesamten Pandemie-Zeitraums deutlich zulegen. Lag sie Anfang des Jahres 2019 noch bei rd. 14,00 Euro/m², stieg sie bis Anfang 2021 auf 16,50 Euro/m² an und hat sich seitdem stabil auf diesem Wert gehalten.



Aufgrund fehlender bedarfsgerechter Flächen ist bis zum Jahresende eine weitere leichte Preissteigerung zu erwarten. Die mittlere Miete in Citylagen stieg binnen Jahresfrist von 11,00 Euro/m² auf aktuell ca. 12,00 Euro/m².