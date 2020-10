Büromarkt Köln um 30 Prozent eingestürzt

Mit einer Vermietungsleistung von 152.000 m² in den ersten drei Quartalen 2020 bleibt der Büroflächenumsatz in der Domstadt weiterhin circa 30 Prozent hinter dem Vorjahrswert zurück. Dies geht aus einer aktuellen Analyse von Larbig & Mortag hervor.

Bereits im ersten und zweiten Quartal lag der Flächenumsatz auf dem Kölner Büromarkt circa 30 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Dies hat sich auch im dritten Quartal nicht verändert und der Flächenumsatz mit circa 152.000 m² liegt circa 62.000 m² hinter dem Vorjahresergebnis (3. Quartal 2019: 214.000 m²). Eine Großvermietung mit circa 10.000 m² an das Hauptzollamt Köln in einem Neubauprojekt in Köln-Ehrenfeld zeigt, dass auch in der aktuellen Marktphase große Mietvertragsabschlüsse realisiert werden [Kölner Hauptzollamt zieht nach Ehrenfeld].



Die Leerstandsquote nimmt weiter zu und schließt das 3. Quartal mit circa 3,00 Prozent ab. Erstmals seit Mitte 2018 kann somit die 3,00 – Prozentmarke erreicht und voraussichtlich im Laufe des vierten Quartals überschritten werden. Somit stehen dem Büroimmobilienmarkt der Domstadt derzeit circa 241.000 m² vakante Bürofläche zur Verfügung. Die Zunahme des Leerstandes ist auch auf eine Vielzahl von Unter- oder Nachvermietungsflächen zurückzuführen, die im Zuge der Corona-Pandemie und einer nicht erfolgten Expansion der Unternehmen entstanden sind.



Die Durchschnittsmiete bleibt nach den ersten neun Monaten dieses Jahres weiterhin hinter dem Vorjahr zurück. Es konnte eine Durchschnittsmiete von 13,20 Euro/m² verzeichnet werden. Zu Ende des dritten Quartals des Vorjahres lag die Durchschnittsmiete noch bei 14,10 Euro/m². Dies ist nach wie vor auf die fehlenden, großen und hochpreisigen Vermietungen, insbesondere im Bereich der Innenstadt, zurückzuführen.



Die Spitzenmiete muss im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls Federn lassen und schließt zum Ende des dritten Quartals mit 23,70 Euro/m² ab (3. Quartal 2019: 25,60 Euro/ m²). Die bereits im ersten Quartal 2020 erzielte Höchstmiete bleibt bei 28,00 Euro/m² dicht an dem Höchstwert des Vorjahres (29,00 Euro/m²).



Die Prognose bis zum Jahresende bleibt aufgrund der gedämpften Erwartungen durch Corona unverändert. Die Experten von Larbig & Mortag Immobilien gehen von einem Gesamtjahresumsatz des Kölner Büromarktes von circa 190.000 m² bis 200.000 m² aus. Dies wird mit Sicherheit auch davon abhängig sein, ob die Mietvertragsabschlüsse in der Größenordnung ab 1.000 m² zunehmen und eventuell ein weiterer Deal im Bereich von über 10.000 m² abgeschlossen wird.