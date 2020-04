Büromarkt Berlin mit „verhaltenem Flächenumsatz“ in Q1

Im ersten Quartal 2020 ging der Büroflächenumsatz in der Hauptstadt im Vorjahresvergleich um elf Prozent auf 129.000 m² zurück. Im gleichen Zeitraum legte der Immobilieninvestmentmarkt um zehn Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Euro zu. Während die Investitionen am Gewerbeimmobilienmarkt um 19 Prozent auf gut 3,3 Milliarden Euro anwuchsen, ging das Investitionsvolumen am Wohnimmobilieninvestmentmarkt um 31 Prozent auf circa 470 Millionen Euro zurück. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

.

„Der Bürovermietungsmarkt Berlins erzielte im ersten Quartal einen verhaltenen Flächenumsatz, welcher der Knappheit an verfügbaren Flächen entspricht. Dies überrascht angesichts der Rekordabsorption von Büroflächen im Jahr 2019 nicht“, sagt Marc Vollmer, Head of Office Leasing bei CBRE in Berlin. „Zwar stieg die Leerstandsquote zuletzt im Vergleich zum vierten Quartal 2019 leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 1,2 Prozent, dies ist jedoch eher auf die Schwierigkeit zurückzuführen, für die einzelnen Gesuche passende Flächen zu finden,“ Verglichen mit dem ersten Quartal 2019 ging die Leerstandsrate um 0,4 Prozentpunkte zurück. Zudem ging das Fertigstellungsvolumen neuer Büroflächen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 59 Prozent auf 22.600 m² zurück. Auch von den im weiteren Jahresverlauf fertig werdenden Flächen sind bereits 77 Prozent vorvermietet. „Auch die langfristigen Vertragsverhandlungen für Büroflächen, die in den kommenden Jahren fertiggestellt werden, schreiten aktuell weiter voran“, so Vollmer. Dennoch hat sich das Mietpreiswachstum zuletzt verlangsamt. Zwar stiegen die gewichtete Durchschnittsmiete seit dem ersten Quartal 2019 um 15 Prozent auf 26,31 Euro/m² und die Spitzenmiete um neun Prozent auf 37,50 Euro /m², im Vergleich zum Jahresende 2019 war jedoch kein (bei der Spitzenmiete) oder nur ein geringes Wachstum (bei der Durchschnittsmiete) zu verzeichnen.



Dynamischer Jahresstart am Investmentmarkt

„Ein derart starkes Startquartal wie nun zu Anfang 2020 kannte der Berliner Immobilieninvestmentmarkt in vergangenen zehn Jahren nicht. Vor allem Büroimmobilien standen in der Gunst der Investoren“, sagt Norbert Parnemann, Managing Director Capital Markets bei CBRE in Berlin. Deutliche Veränderungen gab es zudem bei der Portfolioquote sowie dem Anteil internationaler Investoren. So stieg der Anteil von Portfoliotransaktionen im Vorjahresvergleich um 48 Prozentpunkte auf 55 Prozent, während der Anteil von internationalen Anlegern um 30 Prozentpunkte auf 66 Prozent zulegte.



Verglichen mit dem ersten Quartal 2019 ging die Spitzenrendite für Büroimmobilien in Berlin um 0,4 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zurück. „Angesicht des Spreads zu den noch stärker rückläufigen Bundesanleihen sind Berliner Büroimmobilien deswegen dennoch äußerst attraktiv für Investoren“, erläutert Kai Mende, Managing Director Capital Markets bei CBRE in Berlin.



Auswirkungen von COVID-19

CBRE erwartet, dass sich COVID-19 zumindest kurz- und mittelfristig negativ auf den Immobilienmarkt in Europa auswirken wird, aber auch nur sofern der Ausbruch in einem angemessenen Zeitrahmen unter Kontrolle gebracht wird. Die expansiven Ansätze der Europäischen Zentralbank (EZB) und anderer Zentralbanken in der Geldpolitik deuten darauf hin, dass das Niedrigzinsumfeld wahrscheinlich noch länger anhalten wird. Darüber hinaus haben viele Regierungen weitere fiskalische Lockerungen begonnen. Die Kombination dieser beiden Maßnahmen dürfte vielen Volkswirtschaften helfen, die ansonsten noch deutlich stärkere Auswirkungen auf ihre Wirtschaft zu befürchten hätten.



„Aufgrund der derzeitigen Situation können wir keine seriösen und belastbaren Prognosen für das Investitionsvolumen zum Jahresende 2020 geben“, sagt Dr. Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland. „Wir verfolgen das aktuelle Marktgeschehen mit unseren Experten aus den verschiedenen Bereichen der Immobilienwirtschaft sehr genau, um unseren Kunden die richtigen Entscheidungshilfen in der von hoher Unsicherheit geprägten Zeit geben zu können.“