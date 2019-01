Bürokomplex Nubis in Adlershof komplett vermietet

Nubis

Mit der Übergabe der letzten 113 m² großen Mietfläche kann Project Immobilien die Vollvermietung des Bürokomplexes Nubis im Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof vermelden. Erst vor Kurzem wurde der Bürokomplex im Rahmen eines Asset-Deals an Savills IM verkauft [Savills IM investiert in Adlershof].

Der Büroneubau in der Franz-Ehrlich-Straße 5-9 besteht aus insgesamt drei Gebäuden mit fünf bis sechs Geschossen und einer Tiefgarage. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 17.200 m². Die Büro- und Gewerbeeinheiten des ersten Bauabschnitts auf dem 8.832 m² großen Grundstück sind bereits bezogen. Der Bezug der Mietflächen des zweiten und dritten Bauabschnitts folgt voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2019. Zu den Mietern zählen unter anderem international agierende Unternehmen und Dienstleister aus den Bereichen Baugewerbe, Gastronomie, Medizin, Energie und IT.



„Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien ist weiterhin sehr groß“, erklärt Patrick Will, Vorstand Globalverkauf der Project mmobilien Gewerbe AG. „Gerade in Zukunftsstandorten wie dem Wissenschafts- und Technologiepark sehen wir ein hohes Entwicklungspotenzial für Gewerbeimmobilien in Berliner B-Lagen. Das Nubis ist nach dem „Spektrum und dem Spektrum.2 in der Volmerstraße bereits unser drittes erfolgreich vermietetes Projekt in Adlershof.“