In den ersten drei Quartalen 2020 wurden am Investmentmarkt für Büroimmobilien in Deutschland rund 18 Milliarden Euro umgesetzt. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist das ein Rückgang um 15 Prozent. Dennoch waren Büroimmobilien weiterhin die Immobilienassetklasse mit dem größten Transaktionsvolumen. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.…

[…]