Büroimmobilienmarkt startet überraschend gut ins Jahr

Im 1. Quartal 2022 hat sich die Konjunktur am deutschen Büroimmobilienmarkt weiter erholt und der pbbIX Immobilienindex stieg zum vierten Mal in Folge auf nun -0,2 Punkte. Es bleibt abzuwarten, ob die Büromärkte ihre Erholungsphase fortsetzen können.

Begleitet von einer steilen Teuerungswelle fiel das Wirtschaftswachstum – gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt – im 1. Quartal schwach aus. Zudem zeigt der Angriffskrieg auf die Ukraine erste Auswirkungen: Nicht nur wurden bestehende Lieferengpässe verschärft, der starke Preisanstieg für Energie und Rohstoffe sorgt auch für höhere Produktionskosten bei den Unternehmen und beeinträchtigt den privaten Konsum.



Auf dem Flächenmarkt hielt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Büroimmobilien in Toplagen weiter an. Eine stabile bis leicht steigende Mietentwicklung sowie geringe Leerstände trugen zu einem positiven Start in das Jahr bei. Parallel dazu entwickelte sich der deutsche Arbeitsmarkt weiterhin positiv und die Zahl der Erwerbstätigen überschritt sogar leicht das Vor-Corona-Beschäftigungsniveau von Anfang 2020. Ohne den Trend zum Homeoffice und die damit verbundene Unsicherheit über den künftigen Bedarf wäre die Flächennachfrage in den letzten Monaten sicherlich deutlicher ausgefallen.



Gleichzeitig sorgten auf dem Investmentmarkt einzelne Portfoliokäufe und Großtransaktionen für einen hohen Umsatz. Allerdings wurden die meisten Transaktionen vor dem Ukraine-Krieg vorbereitet und abgeschlossen. Entsprechend sind die Folgen dieses Kriegs noch nicht in den Transaktionen des 1. Quartals enthalten.



Die einzelnen Märkte zeigen weiter ein eher uneinheitliches Bild, bewegen sich jedoch insgesamt an der Grenze zwischen Rezession und Expansion. Nachdem im letzten Quartal bereits Berlin die Schwelle der Rezession überschritten hatte, folgte nun auch Frankfurt – während Köln und München aus unterschiedlichen Gründen noch nachlaufen.