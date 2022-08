Büroimmobilienindex pbbIX überschreitet die Nulllinie

Im 2. Quartal 2022 stieg der pbbIX Immobilienindex zum fünften Mal in Folge. Mit dem deutlichen Sprung von -0,2 Punkte auf 0,3 Punkte notiert er erstmals seit dem 1. Quartal 2020 wieder im positiven Bereich. Diese Entwicklung ist vor allem auf den Flächenmarkt und nicht auf den Investmentmarkt zurückzuführen. Von der stagnierenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gingen unmittelbar weder positive noch negative Impulse auf den Index aus.

.

Mit mehr als 1 Million m² war der Flächenumsatz im 2. Quartal hoch. Addiert wurden in den BIG-7 Märkten im ersten Halbjahr rund 1,9 Millionen m² Bürofläche neu vermietet. Das bedeutet sowohl eine knapp 50-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum als auch im Vergleich der letzten Jahre ein sehr gutes Ergebnis. Hierzu trug auch die anziehende Beschäftigungsentwicklung bei. Vor allem waren Büros in zentralen Lagen mit hohen Ausstattungsstandards gefragt, die moderne Arbeitsplatz- und Nutzungskonzepte zulassen. Zudem tendierten besonders die Spitzenmieten, aber auch die Durchschnittsmieten nach oben. Dieser Trend wird abgeschwächt anhalten.



Anders sieht es auf dem Investmentmarkt aus. Im 2. Quartal 2022 war die Kaufneigung in den BIG-7 Märkten mit rund 2,2 Milliarden Euro sehr gering und betrug nur etwa die Hälfte des Vorjahresquartals. Ein noch niedrigerer Mittelzufluss wurde zuletzt im 3. Quartal 2013 verzeichnet. Die Zurückhaltung auf dem Investmentmarkt spiegelt sich auch in steigenden Anfangsrenditen wider, aber auch in der Verfügbarkeit von Core-Immobilien. Die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit geht mit höherer Liquiditätspräferenz der Anleger einher. Zudem drücken höhere Kapitalmarktzinsen in Richtung höherer Renditen. Der Investmentmarkt hat somit einen Teil der Energie verloren, die für die gute Performance der letzten Jahre mit entscheidend war. Es bleiben jedoch die Nettoerträge aus den Objekten. Deren Wachstum und die Nachhaltigkeit dieser Erträge stehen wieder im Mittelpunkt.