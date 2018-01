Bürogebäude Office 51°7 pünktlich eröffnet

Office 51°7

Am heutigen 19. Januar findet die offizielle Einweihung des neuen, viergeschossigen Bürogebäudes Office 51°7 in Bochum-Laer statt. In dem von Goldbeck errichteten Neubau bezieht die Goldbeck-Niederlassung Ruhr auch selbst Büros. Nach nur rund einem Jahr Bauzeit eröffnen das Bielefelder Bauunternehmen Goldbeck sowie der Bauherr, das Dortmunder Immobilienunternehmen Harpen, das neue Bürogebäude. Der repräsentative Neubau befindet sich am Zukunftsstandort Mark 51°7 und besteht aus insgesamt vier Geschossen mit einer Gesamtbürofläche von rund 3.200 m². Die Raumaufteilung wurde an die jeweiligen Mieterwünsche angepasst.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Goldbeck GmbH Office 51°7 Bochum

Auch Goldbeck selbst hat Büroflächen in dem Neubau angemietet und verlegt den Sitz seiner Niederlassung Ruhr nach Bochum-Laer. „Nach mehr als zehn Jahren im Technologiequartier Lise-Meitner-Allee beginnt für uns nun ein neues Kapitel“, so Niederlassungsleiter Ulrich Luh. „Die hochmodernen Büros im Office 51°7 bieten uns noch bessere Entwicklungsmöglichkeiten.“



Gemeinsam mit Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch begrüßen Goldbeck-Geschäftsführer Jan-Hendrik Goldbeck, Franz-Josef Peveling und Ulrich Luh ihre Projektpartner sowie Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung zur Eröffnungsfeier.