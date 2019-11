Helaba und OFB weihen Bürogebäude Hafenbogen ein

Der letzte Mosaikstein der Quartiersentwicklung am Frankfurter Westhafen ist gesetzt. Mit 350 geladenen Gästen haben die Helaba und OFB Projektentwicklung GmbH gestern im Rahmen einer festlichen Veranstaltung das Bürogebäude Hafenbogen eingeweiht. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine von Moderatorin Constance Klemenz geleitete Talkrunde zur neuesten Entwicklung des Westhafens. Mit dabei waren Christian Schmid, Mitglied des Vorstands der Helaba, Daniel Ahrens, Director of Workplace, Dentsu Aegis Network Germany GmbH, Dr.-Ing. Klaus Hastolz, Geschäftsführer Hastolz Architekten & Ingenieure GmbH und Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung OFB Projektentwicklung GmbH.



