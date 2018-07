Zwei Gewerbeanmietungen und eine Veräußerung in Hamburg abgeschlossen

Im Hamburg wurden in den letzten Wochen zwei Anmietungen und eine Veräußerung von Gewerbeimmobilien abgeschlossen. Dabei wurden 745 m² Gewerbefläche von Mop Knight International GmbH und Kusmi Tea angemietet und weitere 4.200 m² von einem privaten Investor erworben.

.

Mop Knight International mietet Gewerbefläche in Billbrook

Die Mop Knight International GmbH hat zur Lagerung von Reinigungsmaterialien auf einem Gewerbehof in Hamburg-Billbrook rd. 710 m² Gewerbefläche gemietet. Die Immobilie am Billbrookdeich 34-36 verfügt über ca. 600 m² Lager- und ca. 110 m² Bürofläche. Vermieter des Böttcherhofs ist die Kaldox GmbH. Engel & Völkers Commercial Hamburg war beratend und vermittelnd tätig.



Kusmi Tea mietet 35 m² Ladenfläche

In der Spitaler Straße Nummer 16 eröffnet in wenigen Wochen Kusmi Tea einen Store. Auf rund 35 m² wird das Teeunternehmen sein Sortiment präsentieren. Vormieter der Fläche war Six Beeline. Das Unternehmen möchte sich auf den Store der Marke I am in der Spitaler Straße 4 konzentrieren.



Andreas Kuebe, Geschäftsführer I-Retail, berät die Firma Kusim Tea bei der Expansion in Deutschland. Durch Judith Weiß, Senior Consultant bei Lührmann, konnte die geeignete Fläche auf der Spitaler gefunden werden.



Ehemalige Goldbeck-Niederlassung veräußert

Die Goldbeck GmbH hat in Hamburg-Rahlstedt eine Gewerbeimmobilie (Baujahr 2000) mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 4.200 m² verkauft. Die Größe des Grundstücks an der Straße Neuer Höltigbaum 1-3 beträgt rd. 5.580 m². Das Objekt verfügt über Lager-/ Produktionsflächen (ca. 2.350 m²), Büro-/Sozialflächen (ca. 1.850 m²) sowie rd. 60 PKW-Stellplätze. Die mit Umzug von Goldbeck im August 2018 freiwerdenden Flächen der vielseitig nutzbaren Gewerbeimmobilie sind an insgesamt drei Mietparteien vollständig nachvermietet. Käufer ist ein privater Investor. Engel & Völkers Commercial Hamburg war beratend und vermittelnd tätig. Ein neues Bürogebäude als künftiger Sitz der Hamburger Goldbeck-Niederlassung entsteht aktuell in der Fuhlsbüttler Straße in Hamburg-Barmbek.