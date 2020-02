Bürocampus Silo Plus in Wien Liesing erhält ÖGNI-Gold-Zertifikat

Nun ist es offiziell: Der innovative Office-Campus silo plus in Wien Liesing wurde mit dem ÖGNI-Zertifikat in Gold ausgezeichnet. Ökologische, ökonomische sowie technische Qualitäten des Projektes sprechen für die Auszeichnung, heißt es in der Ergebnisbegründung der ÖGNI. Das von Erste Group Immorent und Strabag Real Estate als Joint Venture errichtete Gebäude in der Lemböckgasse 59 im 23. Wiener Gemeindebezirk verfügt über eine Büronutzfläche von 11.000 m² und ist zu 90 Prozent energieautark. Die beiden Partner hatten die Fertigstellung im vergangenen Herbst verkündet [Erste Group und Strabag RE feiern Fertigstellung von Silo Plus].

